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Survivor All Star Sude Burcu kimdir? Survivor Sude Burcu kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

12.03.2022 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 yılına bomba gibi bir giriş yaptı. Daha önce 2019 yılında gönüllüler takımında yer alan Sude Burcu, Survivor'ın 2022 kadrosunda da göz dolduran yarışmacılardan birisi. Bu sene Survivor All Star yarışmacıların her biri birbirinden dişli isimler. Bu kadroda kuşkusuz Sude Burcu da yer alıyor. Survivor All Star yarışmacılarından olan Sude Burcu'nun kim olduğu, yaşı ve mesleği izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Sude Burcu hakkında merak edilenler!

Survivor All Star Sude Burcu kimdir? Survivor Sude Burcu kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

Sude Burcu, Survivor All Star'ın dişli yarışmacıları arasında yer alıyor. Son dönemlerde Sude Burcu, Survivor'daki performansı dışında Mert Öcal ile olan ilişkisi ile de gündeme geldi. Sporcu, Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı tatsız olay sonrası kendini oyunlara ve Survivor'a verdi. Bu olaylar sonrası Survivor Sude Burcu'nun özel hayatı mercek altına alındı. Survivor Sude Burcu'ya dair merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz...

SURVİVOR SUDE BURCU KİMDİR?

Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 yılında İzmir'de doğdu. Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmenidir. Aynı zamanda Sude Burcu'nun 2 kız kardeşi vardır. Sporcunun, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocudur. Sude Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olmuştur. Burcu , İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor ve aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. Sporcu'nun boyu, 1.66 cm ve kilosu da 57'dir. Sude Burcu'nun 2 kez Avrupa 3'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır.

SUDE BURCU VE MERT ÖCAL SEVGİLİ Mİ?

Survivor All Star'da geçtiğimiz aylarda Nisa, Sude ve Mert arasında bir gerilim yaşanmıştı. Nisa, oyun alanında Mert ve Sude'nin yakın ilişkisini görmüş ve küçük çapta bir sinir krizi geçirmişti. Olay sonrası Nisa Bölükbaşı, Sude'ye Mert ile yakın arkadaşı Makbule'nin bir ilişkisi olduğunu, kendisinin bunu bildiği halde ne yaptığını anlamadığını dile getirmişti. Nisa ve Sude arasında çıkan tartışmaya üçüncü bir kişi de dahil oldu. Sude Burcu'nun kardeşi bu olay için şunları söyledi; ''Herkes ahlak bekçisi olmuş. İnsan, onu ilgilendirmeyen bir konu hakkında 'Bu konu beni ilgilendirmiyor, yorum yapmam doğru olmaz' diyebiliyor mu? Bu önemli."

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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