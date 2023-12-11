Survivor All Star yarışmacıları gündem oldu! Acun Ilıcalı kendisini hedef alan Nagihan Karadere'ye bakın ne dedi

Survivor 2024 All Star'ın kadrosu geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Acun Ilıcalı yarışmacılarla birlikte yaptığı yayında Survivor All Star konseptine dair detayları ve takımları açıkladı.

Daha önce birinci olamadığı için Acun Ilıcalı'ya sert çıkan ve "Bir daha katılmam" diyen Nagihan Karadere de takımda. Acun Ilıcalı kendisini hedef alan yarışmacıyı pas geçmedi ve yayında sözleriyle dikkat çekti.

"Ben şimdiden sana bir iki tane füze yollayayım buradan" diyen Acun Ilıcalı devamında şunları söyledi:

"EYVAH! KALP DAYANMAYACAK"

"Algı oldu, o öyle yaptı bu böyle yaptı. Hak etmedim, bunlar benim başıma niye geldi şeklinde mağdur Nagihan'ın dönemi bitti. Artık parkurların kraliçesini tam anlamıyla performans bekliyor. Bu saatten sonra artık elenme korkun yok, her koyun kendi bacağından asılacak."



Nagihan Karadere ise "Eyvah" diyerek devamında "Kalbim ağzımdan çıkıyor ben böyle daha önce heyecanlanmadım. Kalp dayanmayacak. Benim şu an kalbim dayanmıyorsa kimsenin kalbi dayanmayacak" dedi.







