Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Survivor 2020 sezonunda yarışan ve Survivor All Star ile ekranlara dönen Sercan Yıldırım, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Bir dönem adı Nisa Bölükbaşı ile anılan Yıldırım, aradığı aşkı yoga eğitmeni Nihan Yönel'de buldu. Yıldırım'ın eşi, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

1997 yılında Bursa'da dünyaya gelen Nihan Yönel, Ege Üniversitesi'nde profesyonel yoga eğitimi aldı.

Kendi kurduğu yoga stüdyosunu işleten Yönel, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.



