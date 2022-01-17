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  4. Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

17.01.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All star 2022 sezonunun iddialı yarışmacılarından Sercan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda yoga eğitmeni Nihan Yönel ile dünyaevine girmişti. Yıldırım'ın eşi, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topladı.

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Survivor 2020 sezonunda yarışan ve Survivor All Star ile ekranlara dönen Sercan Yıldırım, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Bir dönem adı Nisa Bölükbaşı ile anılan Yıldırım, aradığı aşkı yoga eğitmeni Nihan Yönel'de buldu. Yıldırım'ın eşi, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

1997 yılında Bursa'da dünyaya gelen Nihan Yönel, Ege Üniversitesi'nde profesyonel yoga eğitimi aldı.

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Kendi kurduğu yoga stüdyosunu işleten Yönel, iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine topluyor.

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Survivor All Star yarışmacısı Sercan Yıldırım'ın eşi güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!


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Anahtar Kelimeler:
survivor
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