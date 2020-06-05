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Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar yemek ödülü için yarıştı!

DİZİ HABERLERİ  | 05.06.2020 02:29 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 4 Haziran Perşembe ekrana gelen son bölümünde, mavi ve kırmızı takımlar Anlat Bakalım yarışmasında karşı karşıya geldi. Sercan'ın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım ile Cemal Can'ın kaptan olduğu mavi takım, yemek ödülünü kazanmak için yarıştı. Peki Survivor Anlat Bakalım'ı hangi takım kazandı?

Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takımlar yemek ödülü için yarıştı!

Survivor 2020'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Anlat Bakalım'da ilk defa karşı karşıya geldi. Yunus Emre ve Berkan'ın Anlat Bakalım'da ilk defa partner olarak yarışması dikkat çekti.

ANLAT BAKALIM'I KİM KAZANDI?

Survivor'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ödül oyunu sonrasında bu kez de Anlat Bakalım'da karşı karşıya geldiler. Ödül oyununu kazanan kırmızı takım yarışmacıları, Anlat Bakalım'ı da kazanmak istiyordu. Bu haftaya oldukça formda başlayan kırmızı takım yarışmacıları, Anlat Bakalım'ı da almayı başardı ve yeni takımlarıyla 2'de 2 yaptı.

SURVIVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

Anlat Bakalım'ı kazanan kırmızı takım yarışmacıları karışık ızgara tabağı yedi. Ödül oyunu sonrasında bir kez daha ızgara yiyen kırmızı takım yarışmacıları adeta ete doydu.

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