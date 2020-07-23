Survivor Ardahan'dan Barış'a olay sözler! 'Dibine kadar Survivor oldum'

Survivor Ardahan, “Sorgu Odası” programının sunucusu Ertem Şener’in sorularını yanıtladı. Survivor’da geçirdiği zamana dair samimi açıklamalarda bulunan Ardahan Uzkanbaş jelibon olayını, koronavirüs pandemisini ilk duyduklarında yaşadıklarını, Nisa-Yasin gerginliğindeki tarafını ve Fatih Terim’in selamını aldığında hissettiklerini bütün içtenliğiyle anlattı.

Ardahan’ın Survivor finalinde Cemal Can’ın yanında kendisinin olması gerektiğine inandığını söylemesi ise izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Yarışmadan erken elendiğini ifade ederek üzüntüsünü dile getiren Ardahan; “Survivor boyunca izleyiciler ya da arkadaşlarım ne der diye hareket etmedim. Neyi doğru bildiysem onu yaptım” dedi.

'TAM BİR SURVİVOR OLDUM'

Arkasında hikaye bırakan insanlarının hayatta önemli yerlere geldiğini söyleyen Ardahan; “Dibine kadar Survivor oldum. Verdiklerim, aldıklarım, öğrendiklerim ve öğrettiklerimle tam bir Survivor oldum” diye konuştu.

Ertem Şener’in "sen mi daha iyi Survivor’sun yoksa Barış mı?" sorusuna ilk başta temkinli bir şekilde cevap vermeye çalışan Ardahan bombayı sonda patlattı. Ardahan; “Bana göre ben daha Survivor’dım. Cemal Can’ın yanında ben otursaydım hak ederdim. Barış oraya kadar geldiyse hak etmiş demektir. Ona bir şey diyemem ama ben de hak etmiş olurdum” ifadelerini kullandı.