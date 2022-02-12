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Survivor Aşkım Burçe boyu kaç? Survivor Aşkım Burçe yaşı kaç? Aşkım Burçe kimdir, aslen nereli?

12.02.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da yarışan Aşkım Burçe Tunay'ın Survivor All Star'a katılacağı iddiası sosyal medyada yayıldı. Yarıştığı dönemde adından epey söz ettiren isim ile ilgili "Survivor Aşkım Burçe kimdir?" "Survivor Aşkım Burçe boyu kaç?" gibi sorular merak ediliyor. Peki 2007 senesinde jimnastik yapmaya başlayan Survivor Aşkım Burçe'nin boyu kaç ve yaşı kaç? İşte hayatı ve merak edilenler...

Survivor Aşkım Burçe boyu kaç? Survivor Aşkım Burçe yaşı kaç? Aşkım Burçe kimdir, aslen nereli?

Survivor All Star yarışmacıları arasında yer alacağı iddia edilen Aşkım Burçe, Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'de Türkiye Şampiyonu olmuştur. Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alan isim yarıştığı dönemde gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Peki Survivor Aşkım Burçe kimdir?

AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

2000 doğumlu Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. Aşkım Burçe, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

AŞKIM BURÇE'NİN BOYU KAÇ?

Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boya sahiptir.

AŞKIM BURÇE'NİN YAŞI KAÇ?

Survivor'da yarışan Aşkım Burçe 22 yaşındadır.

AŞKIM BURÇE'NİN OKUDUĞU OKULLAR

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2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100 Burslu, İngilizce)

2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

AŞKIM BURÇE'NİN BAŞARILARI

Yurtiçindeki başarıları:

2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

Yurtdışındaki başarıları:

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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