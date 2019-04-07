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Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.04.2019 10:56 | Son Güncelleme

Survivor Türkiye Yunanistan'da bir süredir Atakan ve Dalaka'nın arasında bir yakınlaşma olduğu konuşuluyordu. Atakan'dan itiraf geldi.

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı

Survivor adasında havada aşk kokusu var. Bir süredir yakınlıkları gözlerden kaçmayan Dalaka ve Atakan arasında neler oluyor.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan Dalaka, Atakan'ı revirdeyken daha yakından tanıma imkanı bulduğunu söylemişti. Dalaka uğur getirdiğine inandıkları bileklikleri birbirlerine verdiklerini ve Atakan'a karşı sempati duyduğunu itiraf etmişti.

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Bir itiraf da Atakan'dan geldi. Atakan uzun süredir aralarında samimiyet olan Yunan yarışmacı Katerina Dalaka hakkında konuştu.

Atakan, Katerina Dalaka ile ilgili 'Kendimi ona yakın hissediyorum.' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Atakan dalaka Survivor Türkiye - Yunanistan

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