MAGAZİN

Survivor Atakan'dan Okay itirafı! "Gece ormanda kameralar yokken konuştuk"

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2019 21:13 | Son Güncelleme

Survivor Panorama'nın bu haftaki konukları arasında yer alan Atakan, Survivor'da Okay ile aralarında yaşanan ve herkesin merak ettiği tartışmaya ilişkin olay açıklamalarda bulundu. Sema'nın sorduğu soru üzerine, Okay ile yaşadığı hadiseyi anlatan Atakan, adeta tüm stüdyoyu şaşırttı.

Survivor Atakan'dan Okay itirafı! "Gece ormanda kameralar yokken konuştuk"

Survivor 2019'dan geçtiğimiz haftalarda elenen Atakan, Survivor Panorama yorumcusu Sema'nın "Adalarınız ayrılırken, sen ve Yusuf plan yapmışsınız ve Okay'ı istemiyormuşsunuz gibi bir hava oldu" sözleri üzerine Okay ile yaşadığı olaya açıklık getirdi.

Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacıların karışık olarak iki takıma ayrılacağının açıklanmasının ardından Okay'la konuştuğunu söyleyen Atakan, "Bu durumu çıkınca öğrendim. Okay ağabey, ben ve Yusuf çok güzel şeyler paylaştık adada" dedi.

"GECE ORMANDA OTURUYORDU"
Okay ile yaşadıklarını anlatmaya devam eden Atakan, "Takımların ayrılacağını duyduğumuz an, takımlara kimlerin seçileceği yönünde konuşmalarımız oldu. Ben Yusuf ve Okay ağabeyle aynı takımda yer alırız diye düşünerek sevindim. Bunları da ikisine söyledim. Açıklamanın olduğu o gece ise ormana gittiğimde Okay ağabeyi otururken gördüm. Kameralarda yoktu çevrede. Bu saatten ne yaptığını sorduğumda 'Düşünüyorum' dedi. Kendisi aynı takımda olmamızın kötü yanları olduğunu söyleyerek, 'Üçümüz iyi anlaşıyoruz ama bunun kötü yanları da var. Zamanı gelince birbirimizi yazmak ve elemek zorunda kalacağız. Üçümüz de güçlü adaylarız. Ayrılmamız lazım' dedi. Okay ağabey kendisinin Bora ve Hikmet'le aynı takımda olması durumunda onları eleyebileceğini söyledi. O zaman ben de Emre, Yusuf ile aynı takımda olacağımızı söyledim. Ancak bunu yanlış anladı. Bu konuşmanın ardından kameraların önünde, benim plan yaptığımı söyledi ve tartıştık. Ama böyle bir şey imkansız. Yunan yarışmacılarla zaten bizi yakınlaştırmıyorlardı. Benim İngilizcem de yok. Yunanlılar ile iletişim kurmam imkansızdı. Çok sonra ise bir gün gelerek özür diledi ve o gün sinirli olduğu için yanlış anladığını söyledi ve barıştık. Elendikten sonra ailesini bile aradım" ifadelerini kullandı.


İmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdiİmamoğlu sınava beraber çalışma sözü verdi
Haluk Levent, yeni klibini takipçileriyle birlikte çekti!Haluk Levent, yeni klibini takipçileriyle birlikte çekti!
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan romantik tatil!Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan romantik tatil!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 2019 survivor türkiye yunanistan survivor okay survivor atakan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Erdoğan'dan sonra İmamoğlu paylaşımı! Sert sözler

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

'Neşeli Günler'in küçük Tuncay'ına bir de şimdi bakın

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haluk Levent, yeni klibini takipçileriyle birlikte çekti!

Haluk Levent, yeni klibini takipçileriyle birlikte çekti!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan romantik tatil!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan romantik tatil!

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçakköstendil'in yeni projesi belli oldu!

Yeni projesi belli oldu!

Müge Boz ve Caner Erdeniz'in galibiyet pozu

Galibiyet pozu! 'Aşırı zevkli...'

Yaz geldi mont çıkmadı! Kaan Tangöze'ye sıcak vız geldi

Yaz geldi mont çıkmadı! Kaan Tangöze'ye sıcak vız geldi

Sinan Akçıl ile Mustafa Ceceli’nin arasına kara kedi girdi

Aralarına kara kedi girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.