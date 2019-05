Survivor 2019'dan geçtiğimiz haftalarda elenen Atakan, Survivor Panorama yorumcusu Sema'nın "Adalarınız ayrılırken, sen ve Yusuf plan yapmışsınız ve Okay'ı istemiyormuşsunuz gibi bir hava oldu" sözleri üzerine Okay ile yaşadığı olaya açıklık getirdi.

Survivor'da Türk ve Yunan yarışmacıların karışık olarak iki takıma ayrılacağının açıklanmasının ardından Okay'la konuştuğunu söyleyen Atakan, "Bu durumu çıkınca öğrendim. Okay ağabey, ben ve Yusuf çok güzel şeyler paylaştık adada" dedi.

"GECE ORMANDA OTURUYORDU"

Okay ile yaşadıklarını anlatmaya devam eden Atakan, "Takımların ayrılacağını duyduğumuz an, takımlara kimlerin seçileceği yönünde konuşmalarımız oldu. Ben Yusuf ve Okay ağabeyle aynı takımda yer alırız diye düşünerek sevindim. Bunları da ikisine söyledim. Açıklamanın olduğu o gece ise ormana gittiğimde Okay ağabeyi otururken gördüm. Kameralarda yoktu çevrede. Bu saatten ne yaptığını sorduğumda 'Düşünüyorum' dedi. Kendisi aynı takımda olmamızın kötü yanları olduğunu söyleyerek, 'Üçümüz iyi anlaşıyoruz ama bunun kötü yanları da var. Zamanı gelince birbirimizi yazmak ve elemek zorunda kalacağız. Üçümüz de güçlü adaylarız. Ayrılmamız lazım' dedi. Okay ağabey kendisinin Bora ve Hikmet'le aynı takımda olması durumunda onları eleyebileceğini söyledi. O zaman ben de Emre, Yusuf ile aynı takımda olacağımızı söyledim. Ancak bunu yanlış anladı. Bu konuşmanın ardından kameraların önünde, benim plan yaptığımı söyledi ve tartıştık. Ama böyle bir şey imkansız. Yunan yarışmacılarla zaten bizi yakınlaştırmıyorlardı. Benim İngilizcem de yok. Yunanlılar ile iletişim kurmam imkansızdı. Çok sonra ise bir gün gelerek özür diledi ve o gün sinirli olduğu için yanlış anladığını söyledi ve barıştık. Elendikten sonra ailesini bile aradım" ifadelerini kullandı.