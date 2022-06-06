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Survivor Atakan diskalifiye mi olacak? Survivor Atakan ve Adem kavga nedeniyle ne ceza alacak?

06.06.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Atakan ve Adem oyun alanında birbirine girdi. Yarışmacılar araya girerek olayın büyümesini engelledi. Tartışma, Atakan'ın oyun sırasında yaptığı skandal davranış nedeniyle yaşandı. Bu nedenle yarışmacının diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki Survivor Atakan diskalifiye mi olacak? İşte Survivor All Star 2022'nin yeni bölümü ile ilgili detaylar...

Survivor Atakan diskalifiye mi olacak? Survivor Atakan ve Adem kavga nedeniyle ne ceza alacak?

Survivor Atakan ve Adem'in kavgası ve Acun Ilıcalı'nın konseyde konu üzerine ne açıklama yapacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Survivor Atakan, oyun sırasında Adem'i ayağıyla ittirmesi bardağı taşıran son nokta oldu. Peki Survivor Atakan diskalifiye mi olacak? Survivor All Star 2022'nin yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OALCAK?

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Adem ve Atakan arasında ipler gerildi. Bundan 2 hafta önce Adem'in sevinç gösterisi nedeniyle tartışma yaşayan ikili, bu kez oyun sırasında Atakan'ın ayağıyla ittirmesi sebebiyle birbirine girdi.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

Platformda hızlı adımlarla çıkarak Atakan'ın önüne geçen Adem, eğilerek halatlı tünelin içerisinden geçmeye çalıştı.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

Bu sırada Atakan 36 yaşındaki yarışmacıyı ayağıyla tekmeledi. Oyun sonrası bench'te Survivor Atakan'ın bu davranışına tepki gösteren Adem sesini yükseltti.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

Adem, "Ben sana vurursam görürsün" diyerek çıkışınca Atakan hiddetlenerek ayağa kalktı.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

Survivor'da ününe ün katan kick boks ve Muay Thai sporcusu Atakan, başarılı boksör Adem'in üzerine yürüdü.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

Survivor yarışmacıları araya girerek Atakan ve Adem'in birbirlerine hamle yapmalarını engelledi.

Survivor Adem ve Atakan birbirine girdi! İki dövüşçü kapıştı:

SURVİVOR ATAKAN VE ADEM KAVGA NEDENİYLE NE CEZA ALACAK?

Adem ve Atakan'ın diskalifiye olup olmayacağı Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde netlik kazanacak.

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