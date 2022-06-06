Survivor Atakan diskalifiye mi olacak? Survivor Atakan ve Adem kavga nedeniyle ne ceza alacak?

Survivor Atakan ve Adem'in kavgası ve Acun Ilıcalı'nın konseyde konu üzerine ne açıklama yapacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Survivor Atakan, oyun sırasında Adem'i ayağıyla ittirmesi bardağı taşıran son nokta oldu. Peki Survivor Atakan diskalifiye mi olacak? Survivor All Star 2022'nin yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OALCAK?

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Adem ve Atakan arasında ipler gerildi. Bundan 2 hafta önce Adem'in sevinç gösterisi nedeniyle tartışma yaşayan ikili, bu kez oyun sırasında Atakan'ın ayağıyla ittirmesi sebebiyle birbirine girdi.

Platformda hızlı adımlarla çıkarak Atakan'ın önüne geçen Adem, eğilerek halatlı tünelin içerisinden geçmeye çalıştı.

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Bu sırada Atakan 36 yaşındaki yarışmacıyı ayağıyla tekmeledi. Oyun sonrası bench'te Survivor Atakan'ın bu davranışına tepki gösteren Adem sesini yükseltti.

Adem, "Ben sana vurursam görürsün" diyerek çıkışınca Atakan hiddetlenerek ayağa kalktı.

Survivor'da ününe ün katan kick boks ve Muay Thai sporcusu Atakan, başarılı boksör Adem'in üzerine yürüdü.

Survivor yarışmacıları araya girerek Atakan ve Adem'in birbirlerine hamle yapmalarını engelledi.

SURVİVOR ATAKAN VE ADEM KAVGA NEDENİYLE NE CEZA ALACAK?

Adem ve Atakan'ın diskalifiye olup olmayacağı Survivor All Star 2022'nin yeni bölümünde netlik kazanacak.

