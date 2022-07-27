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Survivor Atakan Işıktutan ile aşk yaşamıştı! Katerina Dalaka estetik sonrası bambaşka biri oldu!

27.07.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın 2019 sezonu olan Türkiye-Yunanistan'da tanışan Atakan Işıktutan ile Yunan yarışmacı Katerina Dalaka'nın bir dönem aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkilinin beraber tatil yaptıkları iddia edilmiş ve Işıktutan duygusal bir mesaj paylaşarak duygularını itiraf etmişti. Işıktutan'la beraber ismi çokça gündeme gelen Katerina Dalaka, aylar sonra estetikli haliyle şaşırttı.

Survivor Atakan Işıktutan ile aşk yaşamıştı! Katerina Dalaka estetik sonrası bambaşka biri oldu!

Survivor Türkiye Yunanistan'da birlikte yarışan Atakan Işıktutan ile yarışmanın Yunan şampiyonu olan Katerina Dalaka'nın birliktelik yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Işıktutan'ın sevgilisi Dalaka, aylar sonra bambaşka görünümüyle takipçilerini şaşırttı.

SURVIVOR ATAKAN IŞIKTUTAN'IN AŞK YAŞADIĞI KATERINA DALAKA ESTETİK SONRASI ŞAŞIRTTI!

Işıktutan, Dalaka'yla olan pozlarını ve yan yana olduğu görüntüleri sosyal medyadan da paylaşmıştı.

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Ünlü Survivor yarışmacısı bir paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Bana yaşamın gerçeklerini öğreten, hayatıma çok güzel şeyler getiren, kesinlikle ideal bir insan! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım ve sonsuza dek kalbimin derinliklerinde olacaksın..."

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Yunan yarışmacı o dönemki Survivor'da Yunanistan'ın şampiyonu olurken, Atakan Işıktutan ise yarışmanın bitimine 1.5 ay kalmışken elenmişti.

Katerina Dalaka, şimdilerde sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmaya devam ediyor.

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Dalaka'nın yüzündeki ve vücudundaki değişim ise görenleri şaşırtıyor.

İşte Survivor Atakan'ın aşk yaşadığı Katerina Dalaka'nın estetik sonrası hali...

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survivor
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