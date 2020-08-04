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  4. Survivor Atakan ve Aycan Yanaç'ı yakaladı! İkilinin fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı

Survivor Atakan ve Aycan Yanaç'ı yakaladı! İkilinin fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 10:44 | Son Güncelleme

Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından biri olan Survivor, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’ya anıldığı kadar yarışmacılarıyla da biliniyor. Survivor programına katılanların popülerliği her geçen gün artarken; yarışmacıların aralarındaki bağ da güçleniyor. Son olarak Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç ile 2019 Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan’ın birlikte görülmesi kafaları karıştırdı.

Survivor Atakan ve Aycan Yanaç'ı yakaladı! İkilinin fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı

2019 Survivor Türkiye-Yunanistan programına katılan Atakan Işıktutan’ın adı yarışma sürecinde Yunan atlet Katerina Dalaka ile anılmıştı. Yarışmada Dalaka ile yakınlaşan Survivor Atakan, programın sona ermesinin ardından Yunan güzelle arkadaş olduklarını belirtti. Dalaka’nın sevgilisi Dimitris Fidirikos ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşması ise ikilinin hayranları büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Katerina Dalaka’da aradığı aşkı bulamayan Atakan’ın gönlünü başka bir Survivor güzeline kattırdığı iddia edildi. Survivor Aycan Yanaç ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Atakan Işıktutan aşk haberini gündeme taşıdı.

‘YAKALANDI’

atakan

Programının final kararından sonra Almanya’ya dönmeyi erteleyen Aycan Yanaç yaz tatilinin keyfini çıkartmak için Çeşme’nin yolunu tuttu. Gece arkadaşlarıyla eğlenmeye çıkan Aycan Yanaç gittiği mekanda Survivor Atakan ile karşılaştı. Bu tesadüfün ardından Survivor Atakan’ın “Yakalandı” notuyla paylaştığı kare ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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