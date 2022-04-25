MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu poz verdi! "Gözlerimiz kamaştı"

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu poz verdi! "Gözlerimiz kamaştı"

25.04.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran sporcu Çağan Atakan Arslan, Survivor 2022 All Star programında mücadele veriyor. Çağan Atakan Arslan'ın 2017'de hayatını birleştirdiği eşi Serap Korkmaz, Instagram'da cesur pozlar veriyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu poz verdi! "Gözlerimiz kamaştı"

Muay Thai sporcusu ve oyuncu Çağan Atakan Arslan, Survivor 2022 All Star programı ile son dönemlerin popüler isimlerinden biri oldu. Arslan kadar eşi Serap Korkmaz da sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Tarzıyla dikkat çeken Serap Korkmaz, mini şortuyla poz verdi.

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN'IN EŞİ MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Çağan Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozuyla bir hayli konuşulmuştu.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu poz verdi!

Tarzı ve fiziğiyle son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri olan Serap Korkmaz, mini şortuyla kamera karşısına geçti.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu poz verdi!

Kot kombiniyle poz veren Serap Korkmaz'a, "Gözlerimiz kamaştı bu ne güzellik", "Seni çok seviyoruz", "Aslan'ın annesi" gibi yorumlar geldi.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu poz verdi!

Çağan Atakan Arslan ve Serap Korkmaz'ın 3 yaşında Leon Aslan Arslan adında oğulları bulunuyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu poz verdi!

Serap Korkmaz Aslan'ın sosyal medyada 530 bin takipçi kitlesi bulunuyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu poz verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu poz verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu poz verdi!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uğur Yücel'in eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş...Uğur Yücel'in eşi bakın kim çıktı! Meğer kendisi kadar ünlüymüş...
Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurduYakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu
"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu"Gay bir zengin adam benimle..." Cevabı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Bursa'da evlerin arasına tek motorlu uçak düştü!

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Kabine toplantısı sona erdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a çok sert tepki

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Vakalar arttı, yeniden kapanma endişesi rafları boşalttı

Piyasa hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da...

Piyasa hareketlendi! Fiyatlar da satışlar da...

'Yeniden seçilecek' dedi, o oy oranına işaret etti

'Yeniden seçilecek' dedi, o oy oranına işaret etti

Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

Resmen dalga geçtiler! Kerem Aktürkoğlu'na komik rakam...

İlginizi Çekebilir

Hayranında seksi pozunu görünce şaşırdı! “Beni korkutmayan...”

Hayranında seksi pozunu görünce şaşırdı! “Beni korkutmayan...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Kendi filmini topa tuttu! "Hayatımın en büyük başarısızlığı”

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Seri katilin mektupları! “Garajımda bir ölüm odası...”

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.