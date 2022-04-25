Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu poz verdi! "Gözlerimiz kamaştı"

Muay Thai sporcusu ve oyuncu Çağan Atakan Arslan, Survivor 2022 All Star programı ile son dönemlerin popüler isimlerinden biri oldu. Arslan kadar eşi Serap Korkmaz da sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Tarzıyla dikkat çeken Serap Korkmaz, mini şortuyla poz verdi.

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN'IN EŞİ MİNİ ŞORTUYLA POZ VERDİ

Çağan Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozuyla bir hayli konuşulmuştu.

Tarzı ve fiziğiyle son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri olan Serap Korkmaz, mini şortuyla kamera karşısına geçti.

Kot kombiniyle poz veren Serap Korkmaz'a, "Gözlerimiz kamaştı bu ne güzellik", "Seni çok seviyoruz", "Aslan'ın annesi" gibi yorumlar geldi.

Çağan Atakan Arslan ve Serap Korkmaz'ın 3 yaşında Leon Aslan Arslan adında oğulları bulunuyor.

Serap Korkmaz Aslan'ın sosyal medyada 530 bin takipçi kitlesi bulunuyor.





