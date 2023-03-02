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Survivor Avatar Atakan paylaştı! Deprem sonrası yıkılan evdeki detay dikkat çekti: "Koskoca bir kolona..."

02.03.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Avatar Atakan Aslan, 6 Şubat Kahramanmaraş depremi yardımlarına paylaşımlarıyla destek veren ünlü isimlerden biri oldu. Deprem bölgesinde enkaz hale gelmiş bir evi paylaşan Avatar Atakan'ın o paylaşımını gören takipçileri şaştı kaldı. İşte detaylar...

Survivor Avatar Atakan paylaştı! Deprem sonrası yıkılan evdeki detay dikkat çekti: "Koskoca bir kolona..."

Survivor 2016'yı şampiyon olarak tamamlayan ve Survivor 2019 ile 2022 All Star kadrolarında da yarışan Avatar Atakan'ın sosyal medyadan yaptığı deprem paylaşımı görenleri şaşırttı. Depremin ardından çöken binadaki o detaya dikkat çeken Atakan'ın paylaşımı görenleri şaşırttı.

"KOSKOCA BİR KOLONA..."

Avatar Atakan, deprem sonrası çöken binanın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, çöken binada yaşam üçgeni oluşturan kitaplar görenleri şaşırttı.

Survivor Avatar Atakan paylaştı! Deprem sonrası yıkılan evdeki detay dikkat çekti:

Ünlü isim o kareye, 'Koskoca bir kolona yaşam üçgeni oluşturan kitaplar' diye yazdı.

Survivor Avatar Atakan paylaştı! Deprem sonrası yıkılan evdeki detay dikkat çekti:

"ÇOK SAHİPLENMEDEN YAŞAMAK LAZIM"

Eşi ve oğlu ile pozunu paylaşan Aslan o paylaşıma şu ifadeleri düştü:

"Çok sahiplenmeden yaşamak lazım belki de hayatı...
Kendimizin bile sahibi değilken çokta bağlanmamak lazım sahibi olmadığımız hiç bir şeye ve hiç kimseye...
Her an avucumuzdan yok olacak bir kelebek gibi...
Hem de her zaman bizimle kalacakmış gibi...
Yarınlar hep var olacakmış hem de hiç yarın yokmuş gibi yaşamak lazım hayatı...
Ucundan tutarak kenarından köşesinden...
Ama yüreğimizin en derininden yaşamak lazım..
Eksik kalmadan iyilikten,
Sevgiden..!"

Survivor Avatar Atakan paylaştı! Deprem sonrası yıkılan evdeki detay dikkat çekti:

Türk kick boks, Muay Thai sporcusu ve oyuncu Avatar Atakan Survivor ile tanındı.

Survivor Avatar Atakan paylaştı! Deprem sonrası yıkılan evdeki detay dikkat çekti:

2017'de Serap Korkmaz ile hayatını birleştiren Avatar Atakan'ın bu evlilikten Leon Aslan Arslan adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

Survivor Avatar Atakan paylaştı! Deprem sonrası yıkılan evdeki detay dikkat çekti:

Survivor Avatar Atakan paylaştı! Deprem sonrası yıkılan evdeki detay dikkat çekti:

Survivor Avatar Atakan paylaştı! Deprem sonrası yıkılan evdeki detay dikkat çekti:

Survivor Avatar Atakan paylaştı! Deprem sonrası yıkılan evdeki detay dikkat çekti:

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