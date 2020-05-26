MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık bitti

Survivor Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 23:19 | Son Güncelleme

Survivor'da son dönemde performansında düşüş yaşayan Aycan Yanaç, iletişim ödüllü yarış sırasında takım arkadaşıyla ile ufak çaplı gerginlik yaşadı. Survivor Aycan kaybettiği oyun sonrasında, kendisine tepki gösteren Sercan'a da isyan etti. . Survivor Aycan oyun sonrasında ağlamaya başlayarak"Olmuyor artık bitti" dedi.

Survivor Aycan gözyaşlarına boğuldu: Olmuyor artık bitti

Survivor’da adım adım finale doğru giderken yarışmacılar tüm güçleri ile parkurda yarışırken, bir yandan da yorgunluklar göze çarpmaya başladı.

Son olarak iletişim oyunu sırasında zorlanan Aycan Yanaç, kendisine tepki gösteren Sercan Yıldırım’a “Bıktım hep alttan almaktan bir kere de ben oynamak istemeyeyim bir kere de ben çıkmayacağım diyeyim” diyerek isyan etti.

SURVİVOR AYCAN: “BURAYA KADARMIŞ”

Kaybettiği yarış ardından takım arkadaşı Elif ile konuşan Aycan, “Hayır ben bir daha çıkmayacağım. Olmuyor, yeter bıktım artık. Kötü olduğumu kabul ediyorum demek buraya kadarmış” dedi.

123

Takım arkadaşlarını teselli ettiği Aycan, desteğin ardından tekrar parkurda yarışmaya başladı. Oynadığı ilk oyunda da Evrim’e kaybedince Aycan gözyaşlarına boğuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
Çakallarla Dans hayranları ekran başına!Çakallarla Dans hayranları ekran başına!
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat yarın başlıyor! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Dikkat yarın başlıyor! 2. aşama planında neler yer alıyor?

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

ABD o uçakların fotoğraflarını yayınladı! Rusya'dan jet yanıt

THY koronavirüs önlemlerini açıkladı

THY koronavirüs önlemlerini açıkladı

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

S-400'lerin aktifleştirilmesiyle ilgili flaş açıklama

S-400'lerin aktifleştirilmesiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus gazeteci Maria Gladkikh'in itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Dans ederim ama altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Survivor'ın eski yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'dan Yasin paylaşımı: Beni taklit ediyor

Survivor'ın eski yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'dan Yasin paylaşımı: Beni taklit ediyor

Çakallarla Dans 2 Hastayız Dede ne zaman çekildi? İşte Çakallarla Dans 2 konusu ve oyuncu kadrosu

Çakallarla Dans hayranları ekran başına!

İyi Aile Çocuğu ne zaman çekildi? Kemal Sunal'ın İyi Aile Çocuğu filmi konusu nedir?

Kemal Sunal filmi İyi Aile Çocuğu ekranlarda

Kayseri Aslanı konusu nedir, oyuncuları kimler? Kayseri Aslanı filmi ne zaman çekildi?

Fox ekranlarında yeni komedi filmi!

Buse Terim'den yeni paylaşım: Önce ve sonra!

Buse Terim'den yeni paylaşım: Önce ve sonra!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.