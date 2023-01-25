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Survivor Aziz kimdir? Yarışmacı kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Aziz'in hayatı

25.01.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aziz Dilber Survivor'da bu haftanın eleme adaylarından biri oldu. Gönüllüler takımında yarışan yarışmacı takım arkadaşlarıyla hiç geçinemiyor. Eleme adayı olarak takım arkadaşlarının oyuyla seçilen Aziz, her fırsatta arkadaşlarıyla tartışmaktan geri kalmıyor. Peki Survivor Aziz kimdir? Yarışmacı kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

Survivor Aziz kimdir? Yarışmacı kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor Aziz'in hayatı

Aziz Dilber Survivor'da Gönüllüler takımında yarışıyor. Yarışmacı ekip arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla gündemde. Takımından ayrı uyuyan Aziz, bu haftanın eleme adayı seçildi. Takım arkadaşlarının oyuyla eleme potasına giren Aziz'in kim oldğu merak edildi. Peki Aziz Dilber kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SURVIVOR AZİZ KİMDİR?

Aziz Ozan Dilber, 27 yaşında ve Sivas doğumldur. Survivor 2023 gönüllüler kadrosunda yer alan yarışmacı, 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. Dergi yazarlığı da yapan Aziz, Survivor 2023 kadrosunun iddialı isimlerinden biri oldu.

Survivor Aziz

TAKIM ARKADAŞLARINA ATEŞ PÜSKÜRÜYOR

Survivor 2023 Gönüllüler kadrosunda yarışan Aziz Ozan Dilber, takım arkadaşlarıyla hiç anlaşamıyor. Survivor Aziz, küçük kurt ve büyük kurt olarak bahsettiği takım arkadaşlarından ayrı yatıp kalkıyor. Özellikle Alper Rende ile arasının epey gergin olduğu gözlemlenen yarışmacı bu hafta takım arkadaşlarının oyuyla eleme adayı seçildi.

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