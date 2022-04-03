Survivor Barış ikinci eleme adayı oldu! 'Allah kimseyi düşürmesin'

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Günün sonunda dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren ikinci yarışmacı belirlendi. Nefes kesen mücadelenin yaşandığı oyunda; kadınlarda galip gelen taraf ünlüler oldu. Erkekler mücadelesini kazanan takım ise gönüllüler takımı oldu. Ardından en iyiler etabı için parkura çıkan takımlardan ünlüler, 2-0 skordan geri dönerek durumu 2-2'ye getirdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN TAKIM

Takımların en iyilerinin bayrak yarışına çıktığı oyunda; ünlüler takımında Sema-Batuhan, gönüllüler takımında ise Nisa-Anıl yarıştı. Oyun sonunda kazanan gönüllüler oldu.

Survivor All Star'da haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında en çok oyu alan Barış eleme adayı oldu.

SURVIVOR ARDAHAN YAŞADIKLARINI ANLATTI

Öte yandan konseye yokluk adasına giden ilk isim olan Ardahan'ın yaşadıklarını anlatması damga vurdu.

Tek başına 24 saat geçiren Ardahan, "Sinirlerim bozuldu, güldüğümden anlıyorsunuz. Zaten 'hiçbir şey yok, ortam yok' demiştiniz. Ortam da değil, sağa bakıyorsunuz taş, sola bakıyorsunuz ağaç. Sadece iki tane robot kamera var. Birinin adını George, diğerinin adını Babuş koydum. Durup durup onlarla konuşuyordum. Hakikaten zormuş, Allah kimseyi düşürmesin" dedi.

Ardahan, sözlerine; "Bir tahta var yatmak için. Kafa dinlemek başta iyi geliyor ama sonra biriyle konuşmaya ihtiyaç duyuyorsun. Varlıklı bir yerde olsaydık, yokluğu anlayacaktık ama zaten Survivor yokluk olarak geçiyor. Yokluk içinde 'yokluk adası'na gittik. Burada teksin, hiçbir şey yok. Sadece boş boş konuşuyorsun. Zaten yağmuru yedik, kendimizi de yedik. Orada bardağın dolu tarafını hiç göremedim" diye devam etti.

