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Survivor Batuhan Karacakaya’nın kardeşi güzelliğiyle büyüledi! “Dünyanın en güzel kızı"

02.04.2023 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşkı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteri ile hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya Survivor’da gösterdiği performans ile de beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncu kardeşi Melisa ile olan pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Güzelliğiyle büyüleyen Melisa Karacakaya’nın abisiyle olan fotoğrafına yorum yağdı.

Survivor Batuhan Karacakaya’nın kardeşi güzelliğiyle büyüledi! “Dünyanın en güzel kızı"

Aşkı Memnu, Diriliş Ertuğrul, Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde rol alan Batuhan Karacakaya sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Survivor’da gösterdiği performans ile de adından söz ettiren ünlü ismin kardeşini görenler çok şaşırdı. Karacakaya’nın kardeşi Melisa güzelliğiyle adeta mest etti.

survivor-batuhan

Batuhan Karacakaya 2021 sezonunda Survivor’da yarışırken kazandığı oyunlardan sonra Melisa diye bağırmış, bu ismin kim olduğu merak konusu haline gelmişti.

survivor-batuhanın-kardeşi-güzelliğiyle-büyüledi

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 22 yaşındaki Melisa Karacakaya’nın fotoğraflarına takipçileri “Bu güzellik gerçek mi”, “Dünyanın sekizinci mucizesi”, “Aşık olundu”, “Güzellik abidesi”, “Dünyanın en güzel kızı” yorumlarında bulundu.

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melisa-karacakaya

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