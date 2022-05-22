Survivor Berkan'dan Hikmet'e şok sözler! "Adem'e mi yaranmaya çalışıyorsun?"

Survivor 2022 All Star'da vakit geçtikçe yarışmacılar arasındaki rekabet artıyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümde aynı takımda olan Berkan ve Hikmet arasındaki tartışma dikkat çekti. Berkan Hikmet'e, "Adem'e mi yaranmaya çalışıyorsun?" dedi.

"KAZANMAMI İSTEMİYORSUN"

Berkan Karabulut, Anıl Berk Baki ile parkurda yerini aldı. Parkuru önde tamamlayan Berkan atışlarda avantaj sağladı ancak bu avantajı kullanamadı. Sayıyı kaybeden Berkan, "Hikmet çok yanlış yönlendirme yapıyorsun" dedi. "Konuşma", "Sen bana konuşma", "Sen konuşma genel olarak" ifadelerini kullanan Berkan, Hikmet'in, "Kaybettiğimiz zaman bahane uydurmayalım ben senin kazanmanı istemez miyim?" sorusuna, "Bence istemiyorsun" yanıtını verdi.

"O KADAR MASUM DEĞİLSİN"

"Ayıp ediyorsun", "Her arkadaşımın sayı alması için elimden sonuna kadar yapıyorum" diyen Hikmet'e Berkan, "O kadar masum değilsin, hissetmiyorum" dedi. Ayrıca Berkan, Hikmet'in ses tonundan, başarılı olmasını istemiyormuş gibi bir ifade aldığını da sözlerine ekledi.

"ADEM'E YARANMAYA MI ÇALIŞIYORSUN?"

Konuşmanın devamında Hikmet'in konseydeki tavırlarını hatırlatan Berkan, "Ne oldu bir anda birkaç gündür karşı tarafta birkaç kişiyle ekstra samimisin?" dedi. Hikmet ise, "Düşman mı olayım? Adem'e geçmiş olsun dedim" deyince Berkan, " İleride adalar birleşecek diye mi?" dedi. Hikmet, "Ben sevinince Adem'i böyle sevincimde yerden yere vurduğum zaman hoşunuza gidecek, ip atladığım zaman hoşunuza gidecek..." Berkan ise sözünü keserek, "Adem'e mi yaranmaya çalışıyorsun?" dedi.

