Survivor Berkan'dan Sercan için flaş sözler: Sinirini atamıyor

Sercan'a yüklenen Berkan, 'Survivor'ın geri kalanında karşı takıma manevi bir bağlılık göstermemem gerekiyormuş' dedi.

Survivor Berkan Karabulut'un Sercan ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Güzel bir güne uyandım ama kafamda soru işaretleri olan bir güne uyandım. Duygusal bir yapıdayım ama bu duygusal yapı Survivor'a ağır geliyor. 4-3'lük bir skor var. 4-0'dan dönmüşüz. Takıma söylediğim tek şey 'Takım olarak hep birlikte ayağa kalkıyoruz' bir baktım 10'a 4 olmuş. Bunda ne var? Karşı takımda tahrik mi var? Sercan, konuya hakim değilsin, konunun içinde bile değilsin. Oyunda da oynamıyorsun. Belki bir hafta 10 gündür oynamıyorsun. Belki oyunlarda sinirini atamıyorsun. Ama o zaman seçtiğin kelimelere dikkat etmen gerekir. Bir yandan da bakıyorum ki, Survivor'ın geri kalan kısmında ben karşı takıma asla manevi bir bağlılık göstermemem gerekiyormuş"

