Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut Survivor'dan elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Berkan Karabulut, Survivor'a veda etti. Sporla iç içe yaşayan Berkan Karabulut'un Lale Onuk adında kız arkadaşı bulunuyor. Peki Survivor Berkan Karabulut kimdir? İşte detaylar...

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

23 Eylül 1994 doğumlu Berkan Karabulut, üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. 7 yaşında iken futbola başladı. Ardından birçok spor dalı ile ilgilendi.

2011-2015 yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde eğitim aldı. 2013'te fitness eğitmenliği yapmaya başlayan Karabulut, 1.5 yıl spor eğitmenliği yaptı. Ardından ortağı ile kendi kendi spor stüdyosunu kurdu.

