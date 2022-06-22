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Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut Survivor'dan elendi mi?

22.06.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 macerasını Survivor 2022 All Star ile devam ettiren Berkan Karabulut, 21 Haziran akşamında Survivor hayallerine veda eden isim oldu. Bununla birlikte Berkan Karabulut'un hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Berkan Karabulut kimdir? İşte detaylar...

Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut Survivor'dan elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı ile adını geniş kitlelere duyuran Berkan Karabulut, Survivor'a veda etti. Sporla iç içe yaşayan Berkan Karabulut'un Lale Onuk adında kız arkadaşı bulunuyor. Peki Survivor Berkan Karabulut kimdir? İşte detaylar...

Survivor Berkan Karabulut kimdir? Berkan Karabulut Survivor'dan elendi mi?

BERKAN KARABULUT KİMDİR?

23 Eylül 1994 doğumlu Berkan Karabulut, üç çocuklu Yugoslav bir ailenin çocuğudur. 7 yaşında iken futbola başladı. Ardından birçok spor dalı ile ilgilendi.

2011-2015 yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde eğitim aldı. 2013'te fitness eğitmenliği yapmaya başlayan Karabulut, 1.5 yıl spor eğitmenliği yaptı. Ardından ortağı ile kendi kendi spor stüdyosunu kurdu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Berkan Karabulut
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