Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk leopar desenli bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Berkan Karabulut'un kız arkadaşı Lale Onuk, Berkan Karabulut'un Survivor'a katılmasıyla adını duyurdu. Bir süredir takip edilen isimlerden biri olan Lale Onuk, son zamanlarda verdiği pozlarla adeta Instagram fenomenlerinden biri oldu.

LEOPAR DESENLİ BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Lale Onuk güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çekiyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, leopar desenli bikinili pozuyla büyüledi.

Instagram'da 642 bin takipçisi bulunan Onuk o pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

1998 doğumlu Lale Onuk 24 yaşındadır.

Manken ve model olarak tanınıyor.

Eğitimini Varşova Sosyal Bilimler Ve Psikoloji Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde aldı.





