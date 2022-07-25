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Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk leopar desenli bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

25.07.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 ve All Star 2022 sezonlarına katılan ve başarısıyla uzun bir süre programda kalmayı başaran Berkan Karabulut, kız arkadaşı Lale Onuk ile magazin gündemine geliyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk leopar desenli bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Berkan Karabulut'un kız arkadaşı Lale Onuk, Berkan Karabulut'un Survivor'a katılmasıyla adını duyurdu. Bir süredir takip edilen isimlerden biri olan Lale Onuk, son zamanlarda verdiği pozlarla adeta Instagram fenomenlerinden biri oldu.

LEOPAR DESENLİ BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Lale Onuk güzelliği ve fit vücuduyla dikkat çekiyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk leopar desenli bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, leopar desenli bikinili pozuyla büyüledi.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk leopar desenli bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Instagram'da 642 bin takipçisi bulunan Onuk o pozuyla çok sayıda beğeni aldı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk leopar desenli bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

1998 doğumlu Lale Onuk 24 yaşındadır.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk leopar desenli bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Manken ve model olarak tanınıyor.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk leopar desenli bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Eğitimini Varşova Sosyal Bilimler Ve Psikoloji Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde aldı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk leopar desenli bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk leopar desenli bikinili pozuyla Instagram'ı salladı!

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bikini survivor Berkan Karabulut
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