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  4. Survivor Berna Keklikler'in derin göğüs dekolteli ayna pozu büyüledi! Beyazlar içinde paylaştı

Survivor Berna Keklikler'in derin göğüs dekolteli ayna pozu büyüledi! Beyazlar içinde paylaştı

09.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Survivor 2022 All Star'da yarışmış olan ve yarışmanın ortalarında elenen Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Keklikler, bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

Survivor Berna Keklikler'in derin göğüs dekolteli ayna pozu büyüledi! Beyazlar içinde paylaştı

Survivor'ın son sezonunda yarışmış olan ve sonrasında elenen Berna Keklikler, yarışma boyunca açıklamarıyla çokça konuşulmuştu. Yarışmanın başlarında istediği performansı sergileyememiş olan Berna Keklikler, sık sık sürgün adasına gönderilmesiyle dikkat çekmişti. Ünlü isim, sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapmaya devam ediyor.

SURVIVOR BERNA KEKLİKLER'İN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZU BÜYÜLEDİ!

Sosyal medyada 400 bine yakın takipçisi olan Survivor yarışmacılarından Berna Keklikler'in bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

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Beyaz takımıyla görenleri mest eden Keklikler, fotoğrafını "Daha çok işim var. Now" notuyla paylaştı.

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İşte Berna Keklikler'in çok konuşulan bazı paylaşımları...

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survivor Berna Keklikler
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