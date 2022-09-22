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Survivor Berna Keklikler'in mini şortlu paylaşımı mest etti! "Çok güzelsin, şaka mı?"

22.09.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da yarışmış olan ve yarışmanın ortalarında elenen Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulmaya devam ediyor. Keklikler, bu defa mini şortlu paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

Survivor Berna Keklikler'in mini şortlu paylaşımı mest etti! "Çok güzelsin, şaka mı?"

Survivor'ın son sezonunda yarışan ve ardından elenen Berna Keklikler, yarışma boyunca açıklamalarıyla çokça konuşulmuştu. Yarışmanın başlarında istediği performansı sergileyememiş olan Keklikler, çok kez sürgün adasına gönderilmesiyle dikkatleri üzerine çeken isim olmuştu. Ünlü isim, sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapmayı sürdürüyor.

SURVIVOR BERNA KEKLİKLER'İN MİNİ ŞORTLU POZU BÜYÜLEDİ!

Instagram'da 400 bine yakın takipçisi olan Survivor yarışmacılarından Berna Keklikler'in bu kez mini şortlu paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.

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Göbeği açık cropu beyaz şortuyla görenleri mest eden Keklikler, fotoğrafını "Memories never die" (Anılar asla ölmez) notuyla paylaştı.

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İşte Berna Keklikler'in çok konuşulan bazı paylaşımları...

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Anahtar Kelimeler:
survivor Berna Keklikler
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