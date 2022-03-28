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Survivor birleşme partisinde konser veren Edis kimdir? Edis nereli ve kaç yaşında?

28.03.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor birleşme partisinde konser veren Edis, Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki Survivor birleşme partisinde konser veren Edis kimdir? Edis nereli ve kaç yaşında? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

Survivor birleşme partisinde konser veren Edis kimdir? Edis nereli ve kaç yaşında?

Survivor birleşme partisi sebebiyle ünlü şarkıcı Edis yeniden gündem oldu. Survivor AllStar 2022'nin merakla beklenen Birleşme Partisi'nde ünlü şarkıcı sahne alacak. Peki Survivor birleşme partisinde konser veren Edis kimdir? Edis nereli ve kaç yaşında? Ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi haberimizde.

Survivor birleşme partisinde konser veren Edis kimdir?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNDE KONSER VEREN EDİS KİMDİR?

Edis 28 Kasım 1990 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi.

Edis'in İzmir'de büyüdüğü ve çocukluğunu burada geçirdiği bilinmektedir.

Edis, lse ve üniversite yıllarında okul eğitiminin dışında müzik eğitimi de aldı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanınca İstanbul'a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuğa başladı. Dinle Sevgili (2011-12) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.

Survivor birleşme partisinde konser veren Edis kimdir?

Mart 2018'de ilk stüdyo albümü Ân'ı piyasaya sürmeden önce çıkardığı single'lar ile ün kazandı. Aralık 2014'te çıkış single'ı "Benim Ol" ile eleştirel başarı yakaladı. Sonrasında yayımladığı "Dudak" (2016) ve "Çok Çok" (2017) single'ları da benzer şekilde Türkiye'de iki numara olurken "Roman" bir numaraya yükseldi.

Edis, gitar ve piyano çalmaktadır fakat kendisini profesyonel olarak tanımlayamayacağını belirtmektedir.

Survivor birleşme partisinde konser veren Edis kimdir?

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TV8 survivor
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