Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? Adem'in türküsü olay oldu 'Yengeç kendini kesti'

Survivor 2018'de merakle beklenen birleşme partisi 13 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümde ekrana geldi. Partiden önce duş alan yarışmacılar en şık kyafetlerini giyerek geceye katıldı. Birleşme partisine yarışmacılar arasında düzenlenen şarkı yarışması damga vurdu. Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak'ın jüri olduğu yarışmada finale çıkan isimler ve kazanan kim oldu?
ADEM'İN PERFORMANSINA OLAY YORUM 'YENGEÇ KENDİNİ KESTİ'
Survivor All Star takımında yer alan Adem Kılıççı yarışmada 'Fırat Türküsü'nü söyledi. Adem Kılıççı'nın performansı hem jüri üyelerini hem de ekran karşısındakileri şaşırttı. Adem'in performansından sonra Ümit Karan'ın 'Yengeç kendini kesti' demesi herkesi güldürdü. Yarışmada Adem performansıyla finale kalan 3 isimden biri oldu.
NAGİHAN'DAN MERAKLA BEKLENEN PERFORMANS
Geçtiğimiz yıllarda yapılan Survivor birleşme partisindeki şarkı yarışmasında performansı olay olan Nagihan, bu sene de en merak edilen isimler arasındaydı. Survivor 2018 birleşme partisinde düzenlenen O Ses Survivor'da Nagihan Karadere 'Bebek' isimli şarkıyı seslendirdi.
MERVE AYDIN SESİ VE PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ
Survivor'da sesiyle dikkatleri çeken bir isim de Merve Aydın oldu. Survivor 2018 birleşme partisinde düzenlenen O Ses Survivor'da Merve Aydın 'Saydım' isimli şarkıyı seslendirdi ve jüriden tam not aldı. Merve finale kalınca bir şarkı daha seslendirdi.
O SES SURVIVOR 2018'İ KİM KAZANDI?
Tarık Sezer Orkestrası'nın eşlik ettiği yarışmacılar seslendirdikleri şarkıların ardından jüri tarafından değerlendirildi. Finale yükselen Merve, Adem ve Sema'dan Merve birinci oldu. Ödülü alan Merve bir dahaki yıl Survivor'a konuk olarak gitmeye hak kazandı.
SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİNDE BİR İLK YAŞANDI
Survivor'da her sene gelenek haline gelen birleşme partisinde bu sene bir ilk yaşandı. Birleşme partisi sonrasında adaların birleşmeyeceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı takımların ilerleyen dönemde birleşeceklerini, partiden sonra ise aynı şekilde ayrı yerlerde yaşamaya devam edeceklerini söyledi.
ŞARKI YARIŞMASINDA KİM HANGİ ŞARKIYI SESLENDİRDİ?
Yağmur / Bütün Kızlar Toplandık
Birsen / Aldırma Deli Gönül
Mustafa Kemal / Nayino
Anıl / Kandırdım
Merve Aydın / Saydım
Sema / Aşk Laftan Anlamaz Ki
Ümit / Ain't No Sunshine
Turabi / Metris'in Önü
Hilmi Cem / Günah Benim
Nagihan / Bebek
Adem / 1. şarkı Fırat Türküsü
Damla / Ben Böyleyim
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