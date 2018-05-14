Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? Adem'in türküsü olay oldu 'Yengeç kendini kesti'

Survivor 2018'de merakle beklenen birleşme partisi 13 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümde ekrana geldi. Partiden önce duş alan yarışmacılar en şık kyafetlerini giyerek geceye katıldı. Birleşme partisine yarışmacılar arasında düzenlenen şarkı yarışması damga vurdu. Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak'ın jüri olduğu yarışmada finale çıkan isimler ve kazanan kim oldu?

ADEM'İN PERFORMANSINA OLAY YORUM 'YENGEÇ KENDİNİ KESTİ'

Survivor All Star takımında yer alan Adem Kılıççı yarışmada 'Fırat Türküsü'nü söyledi. Adem Kılıççı'nın performansı hem jüri üyelerini hem de ekran karşısındakileri şaşırttı. Adem'in performansından sonra Ümit Karan'ın 'Yengeç kendini kesti' demesi herkesi güldürdü. Yarışmada Adem performansıyla finale kalan 3 isimden biri oldu.

NAGİHAN'DAN MERAKLA BEKLENEN PERFORMANS

Geçtiğimiz yıllarda yapılan Survivor birleşme partisindeki şarkı yarışmasında performansı olay olan Nagihan, bu sene de en merak edilen isimler arasındaydı. Survivor 2018 birleşme partisinde düzenlenen O Ses Survivor'da Nagihan Karadere 'Bebek' isimli şarkıyı seslendirdi.