MAGAZİN

Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? Adem'in türküsü olay oldu 'Yengeç kendini kesti'

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 01:42 | Son Güncelleme

Survivor 2018 birleşme partisindeki şarkı yarışmasına Adem Kılıçcı, Sema, Murat Ceylan, Nagihan ve Merve Aydın performanslarıyla damga vurdu. O Ses Survivor'da Adem Kılıçcı Fırat Türküsü'yle büyük beğeni toplarken, sahnede dolaşan yengeçi kasteden Ümit Karan'ın 'Yengeç kendini kesti' yorumu herkesi güldürdü. Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasında kim birinci oldu? İşte eğlenceli anlara sahne olan partide yaşananlar

Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı? Adem'in türküsü olay oldu 'Yengeç kendini kesti'

Survivor 2018'de merakle beklenen birleşme partisi 13 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümde ekrana geldi. Partiden önce duş alan yarışmacılar en şık kyafetlerini giyerek geceye katıldı. Birleşme partisine yarışmacılar arasında düzenlenen şarkı yarışması damga vurdu. Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak'ın jüri olduğu yarışmada finale çıkan isimler ve kazanan kim oldu?

ADEM'İN PERFORMANSINA OLAY YORUM 'YENGEÇ KENDİNİ KESTİ'
Survivor All Star takımında yer alan Adem Kılıççı yarışmada 'Fırat Türküsü'nü söyledi. Adem Kılıççı'nın performansı hem jüri üyelerini hem de ekran karşısındakileri şaşırttı. Adem'in performansından sonra Ümit Karan'ın 'Yengeç kendini kesti' demesi herkesi güldürdü. Yarışmada Adem performansıyla finale kalan 3 isimden biri oldu.

NAGİHAN'DAN MERAKLA BEKLENEN PERFORMANS
Geçtiğimiz yıllarda yapılan Survivor birleşme partisindeki şarkı yarışmasında performansı olay olan Nagihan, bu sene de en merak edilen isimler arasındaydı. Survivor 2018 birleşme partisinde düzenlenen O Ses Survivor'da Nagihan Karadere 'Bebek' isimli şarkıyı seslendirdi.

MERVE AYDIN SESİ VE PERFORMANSIYLA BÜYÜLEDİ
Survivor'da sesiyle dikkatleri çeken bir isim de Merve Aydın oldu. Survivor 2018 birleşme partisinde düzenlenen O Ses Survivor'da Merve Aydın 'Saydım' isimli şarkıyı seslendirdi ve jüriden tam not aldı. Merve finale kalınca bir şarkı daha seslendirdi.

O SES SURVIVOR 2018'İ KİM KAZANDI?
Tarık Sezer Orkestrası'nın eşlik ettiği yarışmacılar seslendirdikleri şarkıların ardından jüri tarafından değerlendirildi. Finale yükselen Merve, Adem ve Sema'dan Merve birinci oldu. Ödülü alan Merve bir dahaki yıl Survivor'a konuk olarak gitmeye hak kazandı.

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİNDE BİR İLK YAŞANDI
Survivor'da her sene gelenek haline gelen birleşme partisinde bu sene bir ilk yaşandı. Birleşme partisi sonrasında adaların birleşmeyeceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı takımların ilerleyen dönemde birleşeceklerini, partiden sonra ise aynı şekilde ayrı yerlerde yaşamaya devam edeceklerini söyledi.

ŞARKI YARIŞMASINDA KİM HANGİ ŞARKIYI SESLENDİRDİ?
Yağmur / Bütün Kızlar Toplandık

Birsen / Aldırma Deli Gönül

Mustafa Kemal / Nayino

Anıl / Kandırdım

Merve Aydın / Saydım

Sema / Aşk Laftan Anlamaz Ki

Ümit / Ain't No Sunshine

Turabi / Metris'in Önü

Hilmi Cem / Günah Benim

Nagihan / Bebek

Adem / 1. şarkı Fırat Türküsü

Damla / Ben Böyleyim

Düz kontak fareleri bu halde yakalandı!Düz kontak fareleri bu halde yakalandı!
Sır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze varSır perdesi çözülemedi! Bu tabutta 2 cenaze var
70 üniversiteli berberi şikayet etti!70 üniversiteli berberi şikayet etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
o ses survivor o ses survivor 2018 o ses survivor kim kazandı survivor birleşme partisi survivor birleşme partisi 2018 survivor şarkı yarışması kim kazandı

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Kocaeli'de 3 gündür kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

37 yaşına kadar aşk yaşamayan Joseph itiraf etti: Pişmanım

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

İlginizi Çekebilir

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Survivor 2018 69. bölüm fragmanı! Anlat Bakalım'da Acun ve Şeyma yarışmacılara karşı!

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor'da Hakan ve Turabi'nin güldüren diyaloğu 'Sana nerden rastladım'

Survivor'da Hakan ve Turabi'nin güldüren diyaloğu 'Sana nerden rastladım'

Survivor'da takımlar ve adalar neden birleşmedi? Acun Ilıcalı'dan birleşme partisi açıklaması

Survivor'da takımlar ve adalar neden birleşmedi? Acun Ilıcalı'dan birleşme partisi açıklaması

Ezgi Mola da Organize İşler 2 filminde rol alacak!

Ezgi Mola da Organize İşler 2 filminde rol alacak!

Deniz Seki şarkı söylerken yere kapaklandı!

Deniz Seki şarkı söylerken yere kapaklandı!

Tarkan 'Anneler Günü'nü böyle kutladı!

Tarkan 'Anneler Günü'nü böyle kutladı!

İbrahim Tatlıses Yaylalar türküsüne klip çekti

İbrahim Tatlıses Yaylalar türküsüne klip çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.