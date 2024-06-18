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  4. Survivor bitti ortalık karıştı! Nagihan ve Yunus Emre birbirine ağır sözler söyledi: Senin adada yaptığın her pisliğini çarşaf çarşaf anlatmazsam...

Survivor bitti ortalık karıştı! Nagihan ve Yunus Emre birbirine ağır sözler söyledi: Senin adada yaptığın her pisliğini çarşaf çarşaf anlatmazsam...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.06.2024 08:04
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Survivor'da yıldızı barışmayan Nagihan ve Yunus Emre yarışma sonrasında birbirine girdi. Nagihan şiddet gördüğü iddialarını sürdürdü ve konu Yunus Emre'nin evliliğine kadar geldi. Yunus Emre ise sert ifadeler kullanırken eş Beria Özden de sessiz kalmadı.

Survivor bitti ortalık karıştı! Nagihan ve Yunus Emre birbirine ağır sözler söyledi: Senin adada yaptığın her pisliğini çarşaf çarşaf anlatmazsam...

Nagihan ve Yunus Emre arasındaki gerilim yarışma sonrasına da yansıdı. Nagihan Survivor'daki kavgalarıyla tanınan Yunus Emre'yi hedef almaya devam ediyor.

Yunus Emre Nagihan'a 'yalancı' deyince ortalık karıştı. Nagihan "Tiynetsiz müptezel boş yapmasın hele onun kendi karısı için bile şüphe duyan aciz bir varlık o! Kendi karısının bile hamileliğinden şüphe duyduğunu ve nice nice konuları bir açarsam insan içine çıkamaz DNA der susarım! Benimle dans edemez o açtırmasın bayramlık ağzımı. Alo!" dedi.

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"GİT KESTİR DÖVECEĞİM"

Yunus Emre ise "Git kestir söz döveceğim lan seni" diyerek ağızları açık bıraktı. Nagihan ise bunun üzerine tehditler savurarak "Eceli gelen müptezel köpek cami duvarına işermiş! Senin adada yaptığın her pisliğini A'dan Z'ye çarşaf çarşaf anlatmazsam insan değilim pis hırsız! Yaptıkların yanına kâr mı kalacak sanıyorsun" ifadelerini kullandı.

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KARISI DA KAVGAYA DAHİL OLDU

Kavga büyüdükçe konuya Yunus Emre'nin eşi Beria Özden de dahil oldu. Özden "Karadere bir köşe başı beni unutma ahını günahına girdiğin bir kadını hiç unutma Allah büyük!!! İftira senin de kızın var yazık sana bu yaşa gelmişsin koşturduğu şeylere bak ben değil beni vasıflarım ilgilenecek seninle açıyorum adını hiçe saydığın için!!!!" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Yunus Emre Özden
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