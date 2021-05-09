Survivor bu haftanın ilk eleme adayı belli oldu! Survivor yeni bölüm eleme adayı kim oldu?

Survivor yeni takımların oluşmasının ardından takımlar ilk kez karşı karşıya geldi. Mavi takım ve Kırmızı takım olarak ayrılan ünlüler ve gönüllüler takımları dağıldı. Peki, Survivor bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Ada konseyinde eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının karıştırılmasından sonra oluşan Mavi ve Kırmızı takım ilk Dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen Dokunulmazlık oyunununun ilkini 10-8 skorla Mavi takım kazandı.

SURVİVOR BU HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor ada konseyinde seyirci oylaması sonrasında Kırmızı takımda bir eleme adayı yazıldı. Oylama sonucunda ismi yazılanlar; İsmail bir kere, Batuhan üç kere oldu. Bu durumda son oyun açılmasına gerek kalmadı. Ve Batuhan, haftanın ilk eleme adayı oldu.

