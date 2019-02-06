Survivor Büşra Yalçın kimdir? Büşra Yalçın kaç yaşında, nereli, sporcu mu?

Survivor 2019 yarışmacıları arasında yer alanca Büşra Yalçın kimdir, nereli sorusu izleyiciler arasından sıkça soruluyor. 2017 yılında Türkiye gündemine gelen Büşra Yalçın Türkiye Kadınlar Voleybol 1’inci ligi maçında saldırıya uğramış yaralanmıştı.

Survivor Türkiye takımında yer alan Büşra Yalçın, Voleybol ile ilgileniyor.

BÜŞRA YALÇIN BİYOGRAFİSİ

Tokat doğumlu Büşra Yalçın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. İlkokul 4. sınıfta okul takımıyla başlayıp, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 yıl voleybol oynadı. Son 5 yılı profesyonel ligde olmak üzere devam etti. 2 yıldır da İstanbul Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün idari menajerliğini yapıyor.

Büşra Yalçın kendisini şöyle anlatıyor:

"İlkokulda voleybolla tanıştım. Okul takımıyla başladıktan sonra 12 yıl voleybol oynadım. Daha önce bir kampta gerçekten bir Survivor’ı yaşadım. Daha sonra ben de gitmeye karar verdim. Survivor'ın bir kadın şampiyon hakettiğini düşünüyorum. Bu yıl Türk ve Yunan olması benim için çok önemli. Voleybolda milli olamadım burada milli duygularla yarışmayı çok istiyorum. Eğer Survivor'ı kazanırsam spor ruhunun bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum"