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Survivor Büşra Yalçın kimdir? Büşra Yalçın kaç yaşında, nereli, sporcu mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.02.2019 00:43 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da mücadele eden Büşra Yalçın, halk oylaması sonucunda binlerce kişi arasından yarışmaya seçildi. Atletik fiziğiyle dikkat çeken Büşra Yalçın'ın ereli ve kim olduğu merak ediliyor. Peki Survivor Büşra Yalçın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Büşra Yalçın hangi sporu yapıyor? İşte Büşra Yalçın hakkında bilgiler.

Survivor Büşra Yalçın kimdir? Büşra Yalçın kaç yaşında, nereli, sporcu mu?

Survivor 2019 yarışmacıları arasında yer alanca Büşra Yalçın kimdir, nereli sorusu izleyiciler arasından sıkça soruluyor. 2017 yılında Türkiye gündemine gelen Büşra Yalçın Türkiye Kadınlar Voleybol 1’inci ligi maçında saldırıya uğramış yaralanmıştı.

Survivor Türkiye takımında yer alan Büşra Yalçın, Voleybol ile ilgileniyor.

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BÜŞRA YALÇIN BİYOGRAFİSİ
Tokat doğumlu Büşra Yalçın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. İlkokul 4. sınıfta okul takımıyla başlayıp, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 yıl voleybol oynadı. Son 5 yılı profesyonel ligde olmak üzere devam etti. 2 yıldır da İstanbul Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün idari menajerliğini yapıyor.

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Büşra Yalçın kendisini şöyle anlatıyor:

"İlkokulda voleybolla tanıştım. Okul takımıyla başladıktan sonra 12 yıl voleybol oynadım. Daha önce bir kampta gerçekten bir Survivor’ı yaşadım. Daha sonra ben de gitmeye karar verdim. Survivor'ın bir kadın şampiyon hakettiğini düşünüyorum. Bu yıl Türk ve Yunan olması benim için çok önemli. Voleybolda milli olamadım burada milli duygularla yarışmayı çok istiyorum. Eğer Survivor'ı kazanırsam spor ruhunun bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum"

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VOLEYBOL MAÇINDA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İstanbul Yeşilyurt’ta dün oynanan mücadelenin 3’üncü setinde, sahada yaşanan gerginlik sonrası sporcu velileri arasında ve protokol tribününde kargaşa yaşandı. Bahçelievler Voleybol İdari Menajeri ve Başkanvekili Büşra Nur Yalçın ile Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak arasında çıkan sözlü sataşma kavgaya dönüştü. Saldırıya uğrayan yönetici Büşra Nur Yalçın yaralandı.

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