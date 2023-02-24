Survivor Çağla'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? Çağla Taşdelen Survivor'a devam edebilecek mi, diskalifiye mi olacak? Murat Ceylan açıkladı

Survivor 2023 iki haftalık aranın ardından yeniden yayınlanmaya başlandı. Survivor'da ödül oyunu sırasında Çağla sakatlık yaşadı. Murat Ceylan, dizinden darbe alan Çağla'nın sağlık durumu hakkında konseyde önemli açıklamalarda bulundu. Ceylan'ın sözlerinin ardından Çağla Taşdelen Survivor'a devam edebilecek mi, diskalifiye mi olacak? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

SURVİVOR ÇAĞLA'YA NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ödül oyunu esnasında Çağla, parkurda çok riskli bir hareket yaptı. Acilen oyun kenarına alınarak müdahalede edildi ve ardından hastaneye kaldırıldı.

SURVİVOR ÇAĞLA ELENDİ Mİ?

Çağla'nın sağlık durumu hakkında Murat Ceylan şu açıklamayı yaptı; ''Olay sıcağı sıcağınayken hastaneye sevk edildi. Gerekli her şey yapıldı, şuan müşaade altında. Dizinde bir açık bulunuyordu ciddi bir açık şuanda dikildi. Ama maalesef Çağla'nın bazı kırıkları olduğu şüphesini doktorumuz bize söyledi. Burada yapmamız gereken tek şey beklemek. Doktorlarımıza güveniyoruz. Ellerinden geleni yapıyorlar ama şuan tespit edilen kırıklar tahminimizin üzerindeyse tekrar önemli bir toplantı yapmak durumundayız. Çağla veda etti demiyorum ama şuan durumu bizim için soru işareti diyorum.''

ÇAĞLA TAŞDELEN KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen Çağla Taşdelen erzak oyununda kadroya katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Çağla Taşdelen'in İnstagram'da 4 bin takipçisi vardır. İnstagram adresi "caglatasdelen" şeklindedir.

