Survivor Çağrı Atakan diskalifiye oldu! Survivor Çağrı'nın sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı: Kalıcı hasar olabilir

Survivor'ın yeni bölümünde ödül oyununun ardından ünlüler ve gönüllüler takımları acil durum konseyinde toplandı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda kalan yarışmacıyı açıkladı.

"SAĞLIK KONUSUNDA TAVİZ VERMİYORUZ"

Acun Ilıcalı "Bu sene çok ciddi sakatlıklar yaşadık. Çağrı'nın, Merve'nin oldu. Sakatlanmayan neredeyse yok gibi. Ama önemli olan sakatlığın ciddiyeti. Bizim tek bir prensibimiz var. Yarışmacımızın sağlığını riske etmemek. Doktorumuz Türkiye'den hekimlerle görüşme yapıyor ve kararını veriyor. Bu karar 3 türlü oluyor. Sakat ama iyileşecek, sakat ve uzun sürede iyileşecek. Üçüncüsü ise sakat, oynarsa kendisine zarar verir. Yani kendi sağlığına zarar verir dendiği anda hiçbir yarışmacımızı oynatmadık. Taviz vermeyeceğiz" dedi.

ÇAĞRI ATAKAN'A SAKATLIK ŞOKU

Acun Ilıcalı "Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerinin ardından aldıkları kararı açıkladı.

Doktorumuzun net açıklamasıyla, 'Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur. Buna müsade edemem' dediği yarışmacımız Çağrı Atakan. Senin konunun bu kadar uzun sürme nedeni kesin olana kadar beklememiz. Doktor Metin Kuş'la defalarca konuştum. Ancak "Çok ciddi hasara dönüşür ve bundan sonraki hayatında ona hasar verir" dedi. Dizinde bir değil en az 3 tane çok ciddi problem var. Oynamaya kalkarsan belirsiz bir süreç olur" dedi.