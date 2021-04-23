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Survivor Çağrı Atakan diskalifiye oldu! Survivor Çağrı'nın sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı: Kalıcı hasar olabilir

23.04.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 75. yeni bölümünde acil durum konseyi toplandı. Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacının Survivor'a veda etmek zorunda kaldığını açıklamasıyla yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Survivor'da kimsenin tahmin etmediği şekilde diskalifiye olan isim ünlüler takımından Çağrı Atakan oldu. Doktor Metin Kuş'un 'Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur" dediği Çağrı sakatlığından dolayı Survivor'dan ayrıldı. Çağrı ise gözyaşlarına boğuldu.

Survivor Çağrı Atakan diskalifiye oldu! Survivor Çağrı'nın sakatlığı nedir? Acun Ilıcalı: Kalıcı hasar olabilir

Survivor'ın yeni bölümünde ödül oyununun ardından ünlüler ve gönüllüler takımları acil durum konseyinde toplandı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda kalan yarışmacıyı açıkladı.

"SAĞLIK KONUSUNDA TAVİZ VERMİYORUZ"

Acun Ilıcalı "Bu sene çok ciddi sakatlıklar yaşadık. Çağrı'nın, Merve'nin oldu. Sakatlanmayan neredeyse yok gibi. Ama önemli olan sakatlığın ciddiyeti. Bizim tek bir prensibimiz var. Yarışmacımızın sağlığını riske etmemek. Doktorumuz Türkiye'den hekimlerle görüşme yapıyor ve kararını veriyor. Bu karar 3 türlü oluyor. Sakat ama iyileşecek, sakat ve uzun sürede iyileşecek. Üçüncüsü ise sakat, oynarsa kendisine zarar verir. Yani kendi sağlığına zarar verir dendiği anda hiçbir yarışmacımızı oynatmadık. Taviz vermeyeceğiz" dedi.

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ÇAĞRI ATAKAN'A SAKATLIK ŞOKU

Acun Ilıcalı "Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerinin ardından aldıkları kararı açıkladı.

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Doktorumuzun net açıklamasıyla, 'Oyun oynarsa sağlığında kalıcı hasar olur. Buna müsade edemem' dediği yarışmacımız Çağrı Atakan. Senin konunun bu kadar uzun sürme nedeni kesin olana kadar beklememiz. Doktor Metin Kuş'la defalarca konuştum. Ancak "Çok ciddi hasara dönüşür ve bundan sonraki hayatında ona hasar verir" dedi. Dizinde bir değil en az 3 tane çok ciddi problem var. Oynamaya kalkarsan belirsiz bir süreç olur" dedi.

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Kararı duyunca gözyaşlarına boğulan Çağrı veda etmeden önce duygularını açıkladı. Çağrı "Dizimde bir şey hissediyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Burada annemin yüzüne söyleyemediğim şeyleri tüm Türkiye'nin önünde söyleyebildim. Bu bana huzur verdi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Çağrı Atakan
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