Survivor Cemal Can Canseven'in yeni işini Mustafa Ceceli açıkladı

Survivor yarışmasında birincilik alarak Türkiye'ye dönen Cemal Can yeni işler için kolları sıvadı.

Cemal Can Canseven ve Mustafa Ceceli birlikte objektiflere takıldı. Ceceli, "Cemal Can'ı Survivor zamanından beri takip ediyorum. Kendisinin müzik üzerine hayalleri ve isteği var. Güzel bir proje için toplantı yaptık" dedi.

Cemal Can için bir albüm yapacaklarını söyleyen başarılı aranjör, tarih vermekten kaçınırken Canseven, "Gerçekten çok heyecanlıyım. Benim hayalim müzik yapmak, Mustafa Ceceli ve Samsun Demir ile buluşarak bu hayalime yaklaşmış olmak beni mutlu ettiği kadar heyecanlandırıyor" dedi.

Yarışma sonrası hayatının nasıl değiştiğinin sorulması üzerine "Ben aslında önceki hayatıma devam ediyorum. Çok bir değişim yok. Değişen tek şey artık çok kişi beni tanıyor ve benimle fotoğraf çekilmek istiyor. Ben onları tanımasam da onların bu isteği beni çok mutlu ediyor" dedi

Katıldığı Survivor yarışmasıyla büyük-küçük herkesin sevgisini kazanan Cemal Can 2020 Survivor Türkiye’nin şampiyonu olmuştu. Survivor’da şarkı yarışmasında da başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cemal Can, müzik kariyeri için eğitim alacağını açıklamıştı…

