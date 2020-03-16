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Survivor Cemal Can'dan şok itiraf: Survivor benim için bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 01:54 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Cemal Can'ın sözleri herkesi şaşırttı. Son zamanlarda performansı da düşmeye başlayan Cemal Can, "Survivor benim için bitti" dedi.

Survivor Cemal Can'dan şok itiraf: Survivor benim için bitti

Survivor'da Cemal Can'ın söyledikleri izleyenleri şoke etti. Survivor'a hızlı başlayan ve başarıyla devam eden Cemal Can, dokunulmazlık oyunu sırasında içini döktü.

"BİTİRDİM KAFAMDA"

Yarışma alanında rakibine yaşadıklarını anlatan Cemal Can'ın "Ben daha dördüncü günden başladım şikayet etmeye. Adada yaşamak çok zor. Özlem zorluyor. Zayıfladık iyice çiroz olduk. Dayanamıyorum, bitirdim kafamda. Survivor benim için bitti" sözleri dikkat çekti.

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CEMAL CAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Survivor 2020'nin ilk haftalarında en iyi performans ödüllerini kazanan Cemal Can yarışmanın favori isimlerinden biri olarak gösteriliyordu. Ancak Cemal Can son günlerde yaşadığı düşüşle dikkatleri çekti. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı da Cemal Can'ıdaki düşüşe dikkat çekerek, "En kötü parkur derecesini yaptın" diyerek sözü Cemal Can'a verdi. Son zamanlarda mental olarak çok zorlandığını, bunun da performansını etkilediğini söyleyen Survivor Cemal Can, gözyaşlarına boğuldu ve sözlerini tamamlayamadı.

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Anahtar Kelimeler:
cemal can, survivor cemal can, Survivor,

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