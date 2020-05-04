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Survivor'da Acun'dan büyük ödül sürprizi! Siparişleri tek tek not aldı! Survivor 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 02:26 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 4 Mayıs Pazartesi ekrana gelecek olan yeni bölümünde yarışmacıları büyük bir ödül bekliyor. Survivor'da Acun Ilıcalı ödülü açıklayınca yarışmacılar sevinçten havaya uçtu. Acun Ilıcalı tüm yarışmacıların isteklerini tek tek not etti. Peki Survivor'da yeni ödül ne olacak? Survivor ödül oyununda gerilimli anlar da yaşanacak. İşte Survivor 66. yeni bölüm fragmanı.

Survivor'da Acun'dan büyük ödül sürprizi! Siparişleri tek tek not aldı! Survivor 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 66. yeni bölümünde ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'da eleme konseyinden önceki son ödül oyununda yarışmacıları büyük bir sürpriz bekliyor.

YARIŞMACILARIN SİPARİŞLERİNİ ACUN ALDI!

Oyun öncesinde konuşan Acun Ilıcalı, "Kazanan takım 4 tane jet skiye binecek. Siz bu jet skilerle nehirden gideceksiniz.
Nehirin sonu sizin ödül evinize gidiyor. Sizin için harika bir 80'ler partisi hazırladık" ödülü açıklıyor. Yarışmacılar ise daha sonra kendilerine verilen menüden istedikleri yemekleri sipariş veriyor. Acun Ilıcalı ise tüm yarışmacıların siparişlerini tek tek not alıyor.

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Survivor'daki büyük ödül oyununda ise gergin anlar yaşanacak. Oyun sırasında Yasin ve Sercan arasında tansiyon yükseliyor. Yasin'in "Sercan bir daha kulağımın dibinde bağırırsan var ya..." sözleriyle bağırması dikkat çekiyor. Takım arkadaşları ise daha önce yaşanan kavgadan dolayı ceza alan Yasin'i sakinleştirmeye çalışıyor.

SURVIVOR'DA MERT GÜNDEM OLDU!

Survivor son bölümdeki ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden ünlülerden takımından Mert, takım arkadaşlarından kendisinin ismini yazmalarını istedi. Böylece ünlülerin ilk eleme adayı Mert oldu. Gönüllülerin eleme adayı olan Berkan'ın ise Mert'in stratejisini "Konseydeki rakibim Mert oldu ama onun rakip kalacağını düşünmüyorum.Aralarında yaptıkları stratejinin de takımın değil Mert'in lehine olduğunu düşünüyorum" sözleriyle eleştirmesi dikkat çekiyor.


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