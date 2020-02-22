Survivor'da Acun'dan Ersin Korkut'a Bayi Toplantısı sürprizi!

BKM imzalı Bayi Toplantısı filminin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Survivor adasıyla görüntülü konuştu. Survivor yarışmacısı oyuncu Ersin Korkut'un da yakın arkadaşları olan ünlü isimler, yarışmacılara bir ödül sözü de verdi.

Acun Ilıcalı'nn yaptığı canlı bağlantıda İbrahim Büyükak arkadaşı Ersin için "Senin ne kadar dirayetli olduğunu sonuna kadar gideceğini henüz görmediler" dedi.

Ünlü oyuncular, Survivor yarışmacılarına ödül olarak, filmi izleme ve hamburger, mısır ve içecekten oluşan film menüsü sözünü de Ilıcalı'dan aldılar.



Doğu Demirkol'a ise sürpriz bir vaatte bulunan Acun Ilıcalı ise, "Film 3,5 milyon seyirciyi geçerse sana süper bir hediye alacağım" dedi.



