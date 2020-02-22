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Survivor'da Acun'dan Ersin Korkut'a Bayi Toplantısı sürprizi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 02:40 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının son bölümünde, Bayi Toplantısı filminin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol sürprizi yaşandı. Acun Ilıcalı, Dominik'ten yaptığı bağlantıyla ünlü oyuncularla Survivor yarışmacılarını buluşturdu. Ersin Korkut'a ise Bayi Toplantısı filmindeki oyuncu arkadaşlarından destek geldi.

Survivor'da Acun'dan Ersin Korkut'a Bayi Toplantısı sürprizi!

BKM imzalı Bayi Toplantısı filminin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Survivor adasıyla görüntülü konuştu. Survivor yarışmacısı oyuncu Ersin Korkut'un da yakın arkadaşları olan ünlü isimler, yarışmacılara bir ödül sözü de verdi.

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Acun Ilıcalı'nn yaptığı canlı bağlantıda İbrahim Büyükak arkadaşı Ersin için "Senin ne kadar dirayetli olduğunu sonuna kadar gideceğini henüz görmediler" dedi.

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Ünlü oyuncular, Survivor yarışmacılarına ödül olarak, filmi izleme ve hamburger, mısır ve içecekten oluşan film menüsü sözünü de Ilıcalı'dan aldılar.

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Doğu Demirkol'a ise sürpriz bir vaatte bulunan Acun Ilıcalı ise, "Film 3,5 milyon seyirciyi geçerse sana süper bir hediye alacağım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bayi toplantısı, Ersin Korkut, Survivor, doğu demirkol,

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