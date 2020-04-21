MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da Acun'dan kavga kararı! Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'da Acun'dan kavga kararı! Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2020 01:50 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'dan elenecek ismin belli olacağı yeni bölümdeki ada konseyinde Acun Ilıcalı, kavga eden Yasin ve Barış hakkındaki kararı açıklıyor. Peki Yasin ve Barış diskalifiye olacak mı? Diğer yandan ise Nisa'nın sözleri Barış'ı şoke ediyor. Ödül oyununda ise Nisa ile Mert arasında tartışma yaşanıyor.

Survivor'da Acun'dan kavga kararı! Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TV8'in büyük ilgiyle izlenen programı Survivor 2020'nin 21 Nisan Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, kavga eden Yasin ve Barış'ın diskalifiye olup olmadığı ortaya çıkacak. Acun Ilıcalı yapılan toplantı sonrasında Yasin ve Barış ile ilgili aldıkları kararı açıklayacak. Diğer yandan ise elemeye kalan Ezgi ve Barış'ın dışında 4 eleme adayı daha belli olacak ve en az sms oyu alan bir kişi yarışmadan elenecek.

NİSA'DAN BARIŞ'A ŞOK SÖZLER

Survivor'da takım arkadaşları tarafından tavır alınan Barış'a Nisa'dan tepki geliyor. Barış'ın yanına giden Nisa'nın, "Survivor'a niye geldin? Bence bugün dışarıda kalman daha iyi olur" sözleri dikkat çekiyor. Öte yandan ise kavgaya karışan Yasin, takım arkadaşlarından özür diliyor.

BARIŞ İSYAN ETTİ: EFENDİLİĞİM BİR YERE KADAR...

Survivor'da Yasin ile kavgasıyla gündemde olan Barış, adada istenmeyen kişi olduğunu söyledi. Barış verdiği röportajda, "Burası enteresan bir yer. Her şey olabiliyor. Adada istenmeyen kişiyim. Sağa gittiğimde iki tane bana bakıp yüzüne çeviren insan var. Sessizliğim sakinliğim efendiliğim bir yere kadar. Bu nereye kadar böyle devam edecek bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM OYUNUNDA DUYGU DOLU ANLAR!

Survivor'da Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde, ünlüler ve gönüllüler aileleriyle iletişim kurabilmek için yarışacak. Acun Ilıcalı ise ödülü, "Ünlüler kazanırsa ailelerinin yolladığı sesli mesajları dinleyebilecekler.Gönüllüler kazanırsa ailelerinizle mesajlaşabileceksiniz" sözleriyle duyurdu.

OYUN ALANINDA NİSA VE MERT TARTIŞMASI

İletişim ödülü oyunu sırasında parkura çıkan Nisa ile kenarda oturan Mert arasında tartışma yaşandı. Nisa'nın bağırması üzerine Mert, "Çekçe küfür mü ediyor, anlamadım ki. Aramızda 20 yaş fark var, terbiyesizlik yapma" diye tepki gösterdi. Nisa ise bu sözler Mert'e bağırdı.

SURVIVOR'DAN KİM ELENECEK?

Survivor'da birleşme partisi sonrasında değişen eleme kurallarına göre, artık her hafta dokunulmazlığı kaybeden takımdan aynı gün bir eleme adayı çıkmaya başladı. Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı ise Ezgi ve Barış oldu. SMS oylaması sonuçlarına göre, ünlüler ve gönüllülerde en yüksek oyları alan ikişer yarışmacı, dört eleme adayı daha söyleyecek. Böylece 6 aday arasından en az oyu alan isim Survivor'a veda edecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran soruKim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran soru
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor, survivor barış yasin kavga, survivor 53. yeni bölüm fragmanı, survivor eleme, survivor nisa mert kavga,

En Çok Okunan Haberler

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Madagaskar Cumhurbaşkanı 'koronavirüs ilacını bulduk' dedi ve kameralar önünde içti

Erdoğan İBB'yi suçlamıştı, İBB 10 maddeyle yanıt verdi

Erdoğan İBB'yi suçlamıştı, İBB 10 maddeyle yanıt verdi

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

O da ifşa oldu! Şoke eden teklif

Merkel'den korkutan açıklama: Kimse kendini güvende hissetmemeli

Merkel'den korkutan açıklama: Kimse kendini güvende hissetmemeli

Eski Diyanet İşleri Başkanı'nın acı günü! Koronadan hayatını kaybetti

Eski Diyanet İşleri Başkanı'nın acı günü! Koronadan hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Hastaneye ilk yattığım an…' dedi, paylaştı

'Hastaneye ilk yattığım an…' dedi, paylaştı

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Dünyaca ünlü yıldızın malikanesinde kaldılar!

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Dünyaca ünlü yıldızın malikanesinde kaldılar!

Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay için romantik doğum günü paylaşımı

Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay için romantik doğum günü paylaşımı

Hadise'nin bahar pozlarına beğeni yağdı!

Hadise'nin bahar pozlarına beğeni yağdı!

Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran soru: Femur nedir?

Kim Milyoner Olmak İster'de merak uyandıran soru

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ayrıldı mı? Flaş iddia

Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ayrıldı mı? Flaş iddia

Survivor'da Yasin ve Barış kavgası! Acun Ilıcalı açıkladı: İhraç edildiler

Survivor'da kavga eden Barış ve Yasin için Acun'dan flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.