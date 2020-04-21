Survivor'da Acun'dan kavga kararı! Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TV8'in büyük ilgiyle izlenen programı Survivor 2020'nin 21 Nisan Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, kavga eden Yasin ve Barış'ın diskalifiye olup olmadığı ortaya çıkacak. Acun Ilıcalı yapılan toplantı sonrasında Yasin ve Barış ile ilgili aldıkları kararı açıklayacak. Diğer yandan ise elemeye kalan Ezgi ve Barış'ın dışında 4 eleme adayı daha belli olacak ve en az sms oyu alan bir kişi yarışmadan elenecek.

NİSA'DAN BARIŞ'A ŞOK SÖZLER

Survivor'da takım arkadaşları tarafından tavır alınan Barış'a Nisa'dan tepki geliyor. Barış'ın yanına giden Nisa'nın, "Survivor'a niye geldin? Bence bugün dışarıda kalman daha iyi olur" sözleri dikkat çekiyor. Öte yandan ise kavgaya karışan Yasin, takım arkadaşlarından özür diliyor.

BARIŞ İSYAN ETTİ: EFENDİLİĞİM BİR YERE KADAR...

Survivor'da Yasin ile kavgasıyla gündemde olan Barış, adada istenmeyen kişi olduğunu söyledi. Barış verdiği röportajda, "Burası enteresan bir yer. Her şey olabiliyor. Adada istenmeyen kişiyim. Sağa gittiğimde iki tane bana bakıp yüzüne çeviren insan var. Sessizliğim sakinliğim efendiliğim bir yere kadar. Bu nereye kadar böyle devam edecek bilmiyorum" ifadelerini kullandı.