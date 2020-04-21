Survivor'da Acun'dan kavga kararı! Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TV8'in büyük ilgiyle izlenen programı Survivor 2020'nin 21 Nisan Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde, kavga eden Yasin ve Barış'ın diskalifiye olup olmadığı ortaya çıkacak. Acun Ilıcalı yapılan toplantı sonrasında Yasin ve Barış ile ilgili aldıkları kararı açıklayacak. Diğer yandan ise elemeye kalan Ezgi ve Barış'ın dışında 4 eleme adayı daha belli olacak ve en az sms oyu alan bir kişi yarışmadan elenecek.
Survivor'da takım arkadaşları tarafından tavır alınan Barış'a Nisa'dan tepki geliyor. Barış'ın yanına giden Nisa'nın, "Survivor'a niye geldin? Bence bugün dışarıda kalman daha iyi olur" sözleri dikkat çekiyor. Öte yandan ise kavgaya karışan Yasin, takım arkadaşlarından özür diliyor.
Survivor'da Yasin ile kavgasıyla gündemde olan Barış, adada istenmeyen kişi olduğunu söyledi. Barış verdiği röportajda, "Burası enteresan bir yer. Her şey olabiliyor. Adada istenmeyen kişiyim. Sağa gittiğimde iki tane bana bakıp yüzüne çeviren insan var. Sessizliğim sakinliğim efendiliğim bir yere kadar. Bu nereye kadar böyle devam edecek bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
Survivor'da Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde, ünlüler ve gönüllüler aileleriyle iletişim kurabilmek için yarışacak. Acun Ilıcalı ise ödülü, "Ünlüler kazanırsa ailelerinin yolladığı sesli mesajları dinleyebilecekler.Gönüllüler kazanırsa ailelerinizle mesajlaşabileceksiniz" sözleriyle duyurdu.
İletişim ödülü oyunu sırasında parkura çıkan Nisa ile kenarda oturan Mert arasında tartışma yaşandı. Nisa'nın bağırması üzerine Mert, "Çekçe küfür mü ediyor, anlamadım ki. Aramızda 20 yaş fark var, terbiyesizlik yapma" diye tepki gösterdi. Nisa ise bu sözler Mert'e bağırdı.
Survivor'da birleşme partisi sonrasında değişen eleme kurallarına göre, artık her hafta dokunulmazlığı kaybeden takımdan aynı gün bir eleme adayı çıkmaya başladı. Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı ise Ezgi ve Barış oldu. SMS oylaması sonuçlarına göre, ünlüler ve gönüllülerde en yüksek oyları alan ikişer yarışmacı, dört eleme adayı daha söyleyecek. Böylece 6 aday arasından en az oyu alan isim Survivor'a veda edecek.
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