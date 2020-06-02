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Survivor'da Acun Ilıcalı'nın ihraç ettiği Yunus Emre özür diledi: Yanlışlarımı biliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 22:00 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de Berkan ile tartışan ve sarf ettiği sözler nedeniyle Acun Ilıcalı'yı kızdıran Yunus Emre oyundan ihraç edilmişti. Survivor Yunus Emre yaşanan olayların ardından özür dileyerek, "Yanlışlarımı biliyorum" dedi.

Survivor'da Acun Ilıcalı'nın ihraç ettiği Yunus Emre özür diledi: Yanlışlarımı biliyorum

Survivor'da Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan ile tartışan Yunus Emre'yi küfür ve hakaret içeren sözler kullandığı için sert bir dille uyarmıştı. Ancak Yunus Emre ise bu sözlerden sonra gülerek, "Ben kalabalığa yürümeyi seviyorum tek başıma" ifadelerini kullanmıştı. Acun Ilıcalı ise, "Delikanlılık yapacaksan git kendi mahallende yap. Burada yaptırmıyoruz kimseye. Bizim mahallede ötmüyorsun" diyerek Yunus Emre'yi oyundan ihraç etmişti.

"YANLIŞLARIMI BİLİYORUM"

Survivor 2020'nin 95. bölümünde ünlüler takımından Yunus Emre, Berkan'la yaşanan gerginlik hakkında konuştu. Yunus Emre, "Berkan sinirimi bozsa da kendi kendimi yedim bugüne kadar. Sakatlığım var, omuzumda ve dizimde. Fakat yine de aslanlar gibi mücadelemi ediyorum. Ama biz sevinirken, sen niye bağırıyorsun? Oyun ve sayı üstünlüğünüz var. 4 tane dokunulmazlık almışsın. Kaybettiğinde de git otur efendi gibi. Her konuda sözcü, her konuda tahrik edici ve bir cevabı var. İster istemez gerilmeye başladık" dedi.

Yaşananlar için özür dileyen Yunus Emre "Oyunda yaşananlar beni üzdü. Ama kendimi savunacak olursam ki, yanlışlarımı biliyorum. Bu konuda da herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.


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