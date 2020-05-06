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Survivor'da Anneler Günü'ne özel ödül oyunu! Yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı! Survivor 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 02:25 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geliyor. Acun Ilıcalı ise Anneler Günü'ne özel ödülü açıklayınca yarışmacılar gözyaşlarını tutamıyor. Peki Survivor'da yeni ödül ne olacak?

Survivor'da Anneler Günü'ne özel ödül oyunu! Yarışmacılar gözyaşlarını tutamadı! Survivor 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 6 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 68. bölüm tanıtımı yayınlandı. Eleme konseyi sonrasında ekrana gelecek olan Survivor 2020 yeni bölümde ünlüler takımında yaşanan gerginlik göze çarpıyor. Survivor Aycan, Mert’i yaptığı strateji yüzünden eleştiriyor ve kararları tek başına alacağını söyleyerek meydan okuyor. Aşkım'ın elenmesinden sonra kendisini ilk aday olarak Mert'e kızan Aycan'ın "Yaptığı strateji kendisini kurtarmak içindi. Bundan sonra ben yokum. Alacağım kararlar onları da üzebilir" sözleri dikkat çekiyor.

SURVIVOR'DA ANNELER GÜNÜ ÖZEL ÖDÜLÜ

Survivor 2020 yeni bölümde manevi açıdan büyük önemi olan takım oyunu oynanacak. Önümüzde Pazar günü kutlanacak Anneler Günü'ne özel ödül oyununda Acun Ilıcalı, "Kazanan takımın annelerine birer karat tek taş hediye gidecek" dedi. Yarışmacılar ise ödülü duyunca gözyaşlarını tutamadı.


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