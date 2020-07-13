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  4. Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 11:28 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de sona gelindi. Cemal Can'ın dokunulmazlığı aldığı yarışta Berkan yarışmaya veda eden isim oldu. Aycan, bir dönem aynı takımda olduğu, Barış'a canlı yayında 'Her yemekten sonra yanıma oturuyordun ve yüzüme geğiriyordun. Bunu bilerek mi yapıyordun?' sorusunu sorunca, Ilıcalı 'Aycan şunu anladım, seninle canlı yayına çıkmak riskmiş' dedi.

Survivor'da Aycan'ın Barış'a sorusu olay oldu! Acun Ilıcalı müdahale etti

Ünlüler ve Gönüllüler olmak üzere toplam 22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor'da sona gelindi.

Büyük final öncesi adada kalmayı başaran 4 yarışmacı, elenen Survivor yarışmacıları ile yüzleşti. Elif, Mert, Evrim, Ersin, Nisa, Aşkım, Ezgi ve Aycan canlı yayında eski rakiplerine merak ettikleri soruları sordular.

AYCANIN SORUSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Aycan'ın Barış'a sorduğu soru sosyal medyada geniş yankı buldu. Aycan, bir dönem aynı takımda olduğu, sonrasında ise rakip olarak yarıştığı Barış'a "Her yemekten sonra yanıma oturuyordun ve yüzüme geğiriyordun. Bunu bilerek mi yapıyordun? Gerçekten merak ediyorum" dedi.

ACUN ILICALI'DAN MÜDAHALE 

Acun Ilıcalı'dan Aycan'a müdahale gecikmedi. Ilıcalı "Aycan şunu anladım, seninle canlı yayına çıkmak riskmiş. Acaba ikinci soruyu duymadan Elif'e mi geçsek" dedi.

HAKAN HATİPOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ 

Survivor Panaroma yorumcularından Hakan Hatipoğlu ise sosyal medya hesabından Aycan'a tepki gösterdi. Hatipoğlu "Yüzleşme var aylar sonra ekrana çıkacaksın süslenmişsin saçlarını yaptırmışsın, çok güzel olmuşsun tüm Türkiye 7den 70e merakla heyecanla seni izliyor, senin sorun 'Yüzüme bilerek mi geğirdin.' Valla bu akşam iyi ki Elif var ki topladı biraz ortamı" dedi.

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