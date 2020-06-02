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Survivor'da Barış'tan Evrim'e şok hareket! "Beni delirtme" Survivor 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 03:03 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'da yarışmacılar iletişim ödülü oyununda karşı karşıya geliyor. Ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları oyun sırasında duygusal anlar yaşıyor. Sercan ve Cemal Can gözyaşlarını tutamıyor. Diğer yandan ise oyun sırasında Evrim ile tartışan Barış'ın sinirlenerek yaptığı hareket herkesi şoke ediyor. Araya giren Yasin, Barış'ı zor durduruyor. Survivor yeni bölümde elenen isim de belli oluyor.

Survivor'da Barış'tan Evrim'e şok hareket! "Beni delirtme" Survivor 95. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor 2020'nin 2 Haziran Salı ekrana gelecek olan yeni bölümünde iletişim ödülü ve eleme konseyi heyecanı yaşanacak.

Survivor iletişim oyununda verilecek ödülün açıklanması ile yarışmacıları duygulandırıyor. Sevdikleri ile iletişim kurma şansını yakalamak isteyen yarışmacılar, gözyaşlarına boğuluyor.

BARIŞ'TAN EVRİM'E ŞOK HAREKET!

Gönüllüler takımından Barış ile Evrim arasında tartışma yaşanıyor. Evrim'in "Sen ne zaman oynayacaksın? Haydi bir oyna artık" sözleri üzerine Barış çılgına dönüyor.

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Eline matarayı alarak Evrim'e doğru kaldıran Barış, "Beni delirtme. Sakatım sakat" diye bağırıyor.

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Araya giren Yasin ise Barış'ı Evrim'in yanından uzaklaştırıyor. Barış ise mataraya yere fırlatıyor.

SURVIVOR'DA KİM ELENECEK?

Survivor yeni bölümdeki ada konseyinde elenen isim de belli olacak. Survivor'da dokunulmazlıkları kaybeden ünlüler takımında Elif, Yunus Emre, Aycan ve Sercan eleme adayları olmuşlardı.
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Bu 4 yarışmacı arasında sms oylamasında en düşük oyu alan isim Survivor'dan elenecek.

SURVIVOR'DA KARMA TAKIMLAR DÖNEMİ BAŞLIYOR

Survivor'da ünlüler takımının 3 kişiye düşmesi kesinleştiği için bundan sonra yeni dönem başlayacak. Acun Ilıcalı, artık ünlüler ve gönüllüler takımları yerine, haftalık olarak yapılacak karma takımların yarışacağını açıkladı. Karma takımları ise kaptanlık oyununu kazanan yarışmacılar belirleyecek.

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