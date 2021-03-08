Survivor’da Barış ve Doğan neden kavga etti? 'Diskalifiye' iddiaları gündeme geldi

Survivor’da Doğan’ın Barış’a yönelik, ‘Karaktersizsin’ sözünün ardından çılgına dönen Barış, kendisini tutmaya çalışan arkadaşlarından kurtularak Doğan’a doğru öfkeli bir şekilde koşuyor. Çılgına dönen Barış, Doğan’a saldırmak için çabalarken, ikili arasındaki kavganın akıbeti, 8 Mart Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde belli olacak… SURVİVOR’DA BARIŞ VE DOĞAN KAVGASI



Survivor’ın 8 Mart Pazartesi yayınlanacak 43. yeni bölümünde ünlüler takımında ortalık karışıyor. Survivor’ın yeni bölüm fragmandan Doğan ve Barış arasındaki kavga geceye damgasını vuruyor. Doğan’ın, ‘’Karatersizsin oğlum sen’’ çıkışının ardından deliye dönen Barış, kendisini tutmaya çalışan arkadaşlarından kurtularak, Doğan'a doğru koşuyor. DOĞAN VE BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?



Barış ve Doğan arasındaki kavganın arkasından diskalifiye gelip gelmeyeceği ise merak konusu oluyor… GÖNÜLLÜLER 3 ELEME ADAYI ÇIKARDI



Survivor’da 9. haftanın dokunulmazlık oyunları tamamlandı ve 2 oyunu da kaybeden gönüllüler 3 eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

Survivor'ın 8 Mart'ta ekrana gelecek olan yeni bölümünde de her iki takım bu kez ödül oyununda yarışacak. Öte yandan yarışmanın yayınlanan yeni bölüm fragmanında da ünlüler takımındaki kavga damga vurdu. Ünlüler takımı kampında Doğan'ın "Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı?" Çıkışının ardından Barış çok sinirlendi. Arkadaşlarının tutmakta güçlük çektiği Barış'ın "Ne karakterinden konuşuyorsun? Karakterden konuşma seni var ya..." sözleri karşısında da Doğan, herkesi şoke eden bir cevap veriyor. Doğan'ın "Karatersizsin oğlum sen" sözlerini duyan Barış kendine hâkim olamayarak çılgına dönüyor. Kendisini tutan takım arkadaşlarından kurtulan Barış, Doğan'a saldırmak için koşuyor. İkili arasında yaşanan kavga da yeni bölümle birlikte belli olacak. SURVİVOR DOĞAN KİMDİR?



21 Mayıs 1992’de İstanbul’da doğan Survivor Doğan Keser, Zeytinburnu spor altyapısında yetişti. Zeytinburnuspor'un tüm alt kategorilerinde forma giyen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda da oynadı. Futbolu yalnızca bu takımda oynadığını ifade eden Doğan Keser, yaşadığı talihsiz bir sakatlığın ardından, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklamıştı