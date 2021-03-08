Survivor’da Barış ve Doğan neden kavga etti? 'Diskalifiye' iddiaları gündeme geldi

Survivor’da Doğan’ın Barış’a yönelik, ‘Karaktersizsin’ sözünün ardından çılgına dönen Barış, kendisini tutmaya çalışan arkadaşlarından kurtularak Doğan’a doğru öfkeli bir şekilde koşuyor. Çılgına dönen Barış, Doğan’a saldırmak için çabalarken, ikili arasındaki kavganın akıbeti, 8 Mart Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde belli olacak…
SURVİVOR’DA BARIŞ VE DOĞAN KAVGASI
Survivor’ın 8 Mart Pazartesi yayınlanacak 43. yeni bölümünde ünlüler takımında ortalık karışıyor. Survivor’ın yeni bölüm fragmandan Doğan ve Barış arasındaki kavga geceye damgasını vuruyor. Doğan’ın, ‘’Karatersizsin oğlum sen’’ çıkışının ardından deliye dönen Barış, kendisini tutmaya çalışan arkadaşlarından kurtularak, Doğan'a doğru koşuyor.
DOĞAN VE BARIŞ DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?
Barış ve Doğan arasındaki kavganın arkasından diskalifiye gelip gelmeyeceği ise merak konusu oluyor…
GÖNÜLLÜLER 3 ELEME ADAYI ÇIKARDI
Survivor’da 9. haftanın dokunulmazlık oyunları tamamlandı ve 2 oyunu da kaybeden gönüllüler 3 eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.
Survivor'ın 8 Mart'ta ekrana gelecek olan yeni bölümünde de her iki takım bu kez ödül oyununda yarışacak.
Öte yandan yarışmanın yayınlanan yeni bölüm fragmanında da ünlüler takımındaki kavga damga vurdu.
Ünlüler takımı kampında Doğan'ın "Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı?" Çıkışının ardından Barış çok sinirlendi.
Arkadaşlarının tutmakta güçlük çektiği Barış'ın "Ne karakterinden konuşuyorsun? Karakterden konuşma seni var ya..." sözleri karşısında da Doğan, herkesi şoke eden bir cevap veriyor.
Doğan'ın "Karatersizsin oğlum sen" sözlerini duyan Barış kendine hâkim olamayarak çılgına dönüyor.
Kendisini tutan takım arkadaşlarından kurtulan Barış, Doğan'a saldırmak için koşuyor.
İkili arasında yaşanan kavga da yeni bölümle birlikte belli olacak.
SURVİVOR DOĞAN KİMDİR?
21 Mayıs 1992’de İstanbul’da doğan Survivor Doğan Keser, Zeytinburnu spor altyapısında yetişti. Zeytinburnuspor'un tüm alt kategorilerinde forma giyen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda da oynadı.
Futbolu yalnızca bu takımda oynadığını ifade eden Doğan Keser, yaşadığı talihsiz bir sakatlığın ardından, futbolculuk kariyerini noktaladığını açıklamıştı
Hayatının hemen hemen tamamı futbol içinde geçen Doğan, farklı bir meslekle ilgilenemediğini ifade etmişti. Askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işleriyle uğraşan Doğan Keser, ardından ağabeyiyle birlikte Bakırköy’de perakende erkek giyim mağazası açtı.
Eskiden sosyal medya uygulaması Vine'da videolar da çeken Doğan Keser, burada hatrı sayılır bir kitle edindiğini, fakat sosyal medya hesaplarının çalınmasının ardından oraya ağırlık vermeyi bıraktığını anlattı.
BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?
Survivor'da yarışan Barış Özbek, 14 Eylül 1986’da Almanya'da doğdu. Futbola BG Schwerin altyapısıdna başlayan Barış Özbek, 2003-2004 yılları arasında Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005’te Rot-Weiss Essen'e transfer oldu.
A takım seviyesinde 2 sene oynayıp dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Barış Özbek, 2007-2008 sezonunda Serkan Çalık’la beraber Galatasaray'a imza attı. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte top koşturan Barış Özbek, oyunun her iki yönünü oynuyor…
Galatasaray’da uzun süre değişmez isimler arasında yer alan Barış Özbek, Almanya 21 yaş altı milli takımında da 16 kez futbol oynadı. Sonrasında 2011-12'de Trabzonspor'a transfer olan Barış Özbek, forma giyemeden şansı bulamadan Almanya'da kendi kendine yaptığı antrenmanda sağ diz iç çapraz bağları koparak, 6 ay sahalardan uzak kaldı.
Sakatlığının ardından Trabzonspor’da aradığı şansı bulamayan Barış Özbek, Union Berlin’in yolunu tuttu. 2015’te de Kayserispor’da forma giyen Barış Özbek, 1 sene sonra tekrardan Almanya'ya dönerek Duisburg'la anlaştı.
En son 2019’da Karagümrük'te oynayarak 2020’de de futbol hayatına nokta koyan Barış Özbek, kariyeri boyunca çıktığı 353 maçta 20 gol, 28 asistlik performans sergiledi.
Barış Özbek Profesyonel kariyeri
2005-2007 Rot-Weiss Essen 25 (1)
2007-2011 Galatasaray 135 (12)
2011-2013 Trabzonspor 9 (0)
2013-2015 Union Berlin 40 (2)
2015-2016 Kayserispor 11 (0)
2016-2017 MSV Duisburg 22 (0)
2018-2020 Fatih Karagümrük 29 (1)
Toplam 27
Okuyucu Yorumları 0 yorum