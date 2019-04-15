Survivor'da birleşme partisi ne zaman? Acun Ilıcalı birleşme haftasının sürprizlerini açıkladı!

Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasının 47. bölümünde gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı, birleşme haftasındaki sürprizleri açıkladı. Acun Ilıcalı, birleşme haftasında gelenekselleşen şarkı yarışmasının yanı sıra neler olacağını yarışmacılara açıkladı.

'BİRLEŞME PARTİSİ BU HAFTA OLACAK'

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı birleşme partisinin bu hafta yapılacağını duyurdu. Yarışmacılara sürprizleri açıklayan Ilıcalı, 'Birleşme partisi bu hafta olacak. Birleşme partisinde geleneksel şarkı yarışması olacak. Anlat Bakalım yarışmasını Türk ve Yunan takımları ayrı ayrı oynayacak. Geleneksel futbol maçımız olacak. Futbol maçı için de bir ödül koyacağım. Ödülü de maçtan önce açıklayacağım. Kadın futbol maçı da yapacağız. Önemli misafirlerimiz olacak' dedi.



