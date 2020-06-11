Survivor'da Cemal Can'ın Nisa kararı konseyi karıştırdı! Survivor Nisa hangi takıma katıldı?

Nisa ise kendisini isteyen Ardahan'a "Sercan ile aynı takımda olamam" yanıtını verdi. İki takım arasında kalan Nisa ise Cemal Can'ın kendisini sona bırakmasıyla şaşırdı.

Cemal Can'ın "Nisa'sız bir takım düşünemiyorum" sözlerine Acun Ilıcalı ise "Ancak ben Nisa'sız bir takım düşündüğünü görüyorum" yanıtını verdi.

Ancak o sırada Ardahan'ın "Nisa'yı kendi takımıma alacağım" demesi üzerine Cemal Can ise Barış kararından vazgeçti ve Nisa'yı istedi.

Konseyde ilk seçimi yapan Ardahan, Sercan'ı takımına kattı. Cemal Can ise herkesin beklediğinin aksini yaptı ve yakın dostu olan Nisa yerine ilk olarak Berkan'ı seçti. Cemal Can, "O da benim gibi enerjiyle çalışan biri. İki gündür gözlerinde yorgunluk görmüştüm. Maviden kırmızıya geçmişti. Kırmızıda buluşalım. Berkan'ı seçiyorum" dedi.

Survivor 2020'nin 10 Haziran Çarşamba ekrana gelen son bölümünde takım kaptanlığı oyunu ve yeni takımların belirlendiği ada konseyi ekrana geldi. Takım kaptanlığını oyununu kazanan Cemal Can ve Ardahan, mavi ve kırmızı takım yarışmacılarını konseyde seçti. Yarışmacı seçimi sırasında konseyde çok ilginç anlar yaşandı.

Ardahan'ın takımına geçen Yasin ise Nisa'ya "Senin için kendimi yaktım" dedi.



"CEMAL CAN BENİ İLK SEÇMEDİ VE..."

Mavi takım kaptanı Ardahan'dan böyle bir hamle beklemediğini söyleyen Nisa, konseyde çok tuhaf şeyler yaşandığını belirtti. Nisa, "Cemal Can beni ilk seçmedi ve taktik yaptı. Ardahan ise beni kandırmaya çalıştı ve takımına almak istedi. Ben ise 'Gelmem' dedi. Sonra Yasin'i istedi. Ancak Yasin Ardahan ile olmayacaktı son oyundan sonra. Cemal Can ise Yasin ve beni alacaktı. Ancak Yasin ise abilik yaptı ve Ardahan'ın beni almaması için geleceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI VE MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI BELLİ OLDU

Yaşanan tartışmaları gören Evrim'in ise "İyi ki kaptan olmamışım" sözü dikkat çekti. Konsey sonunda ise Nisa, sonunda kaptanlığını Cemal Can'ın yaptığı kırmızı takıma dahil oldu. Böylece kırmızı takım yarışmacıları, Cemal Can, Berkan, Nisa ve Barış'dan oluştu.

Ardahan'ın kaptan olduğu mavi takımda ise Sercan Yıldırım, Elif Gören, Yasin Obuz ve Evrim Keklik yer aldı.

