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Survivor'da cinsellik var mı? Aleyna Kalaycıoğlu bakın ne dedi

06.05.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yaşanan sakatlıklarla gündemde olan Survivor'ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu katıldığı programda merak edilen sorulara yanıt verdi. Aleyna Kalaycıoğlu adada cinsellik olup olmadığı dair bakın ne dedi.

Survivor'da cinsellik var mı? Aleyna Kalaycıoğlu bakın ne dedi

Survivor diskalifiyeleri gündemdeyken eski yarışmacılardan Aleyna Kalaycıoğlu yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 2021 Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu 'Bize Kaldı' adlı programda Survivor'da mastürbasyon, tuvalet ve cinsellik konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi.

Survivor Aleyna tuvaletler konusunda şunları söyledi:

"Herkesin tuvalet alanı farklı gibi gözüküyor ama ortak. Herkesin gittiği bir yol var. O yolda sola sapan sağa sapan var. Tuvaletini yaparken bir başkası tuvaletini yapmaya geldiğinde çok sessiz olmalısın. Yoksa yakalanırsın. Birkaç kez başıma geldi, patika yolumuz var. Orası yürüme yolu. Oraya tuvalet yapılmaz. Gece giderken fışık diye basıyorsun."

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"REGL FİLAN OLMADIĞIM İÇİN..."

En çok merak edilen sorulardan biri de adada cinsel hayattı. Aleyna Kalaycıoğlu konuya dair "Benim tanıklık ettiğim olmadı. Şimdi biz regl filan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz. Hormonal çok dengesizlikler oluyor. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum" dedi.

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Cinsellikle ilgili soruları içtenlikle yanıtlayan Kalaycıoğlu sunucuların 'Mastürbasyon yapıyor muydunuz?' sorusu üzerine ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kalaycıoğlu bu soruya yanıt vermekten kaçındı.

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survivor
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