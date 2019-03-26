Mynet Trend

Survivor'da dev ödül için yarıştılar! Survivor 2019'da araba ödülünü kim kazandı?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 26.03.2019 01:48 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışması 33. son bölümüyle ekrana geldi. Survivor son bölümde Türk ve Yunan takımları araba ve yemek ödüllü iki yarışmada mücadele etti. Peki Survivor'da araba ödülü kim kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar.

Survivor'da dev ödül için yarıştılar! Survivor 2019'da araba ödülünü kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan'da Acun Ilıcalı her hafta bir arabanın ödül olarak verileceğini açıklamıştı. Survivor'ın 33. bölümünde takımlar önce hamburger, kola ve patates kızartmasından oluşan yemek ödülü için karşı karşıya geldi.

Untitled-12

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da erzak ödülünü kaybeden Türk takımında açlıktan dolayı moraller bozulmuştu. Son bölümde iki takım hamburger, patates ve içecek için mücadele etti. Ödül oyununu 10-7'lik skorla kazanmayı başaran Türk takımı güzel bir ziyafet çekti.

ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor’ın son bölümünde araba ödülünü kazanmak için Emre ve Panagiotis birer takım oluşturdu. Siyah ve beyaz takım araba oyununda karşı karşıya geldi. Araba oyunu için Siyah ve Beyaz iki takım yapıldı. siyah ve beyaz takım araba oyununda karşı karşıya geldi. 9-9'a gelen mücadelede kazananı bayrak yarışı belirledi. Bayrak yarışında ise kazanan taraf beyaz takım oldu.

sude-2

Karma olarak oynanan oyunu Beyaz takım kazandı. Emre’nin kaptanlığındaki Beyaz takım araba için ‘Siyah mı beyaz mı’ oyununa kaldı. Peki, Siyah mı beyaz mı oyununu kim kazanarak arabayı kazandı? 'Siyah mı Beyaz mı?' oyunu sonunda araba ödülünü bu hafta Sude kazandı.

sude

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?
Dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımında ada konseyinde Spyros'un ismi çıktı ve böylelikle Spyros haftanın ilk eleme adayı olmuş oldu. Yunan takımında bireysel dokunulmazlığı kazanan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Kyriakos ikinci eleme adayı olarak Tony'i seçti. Dalaka ise üçüncü eleme adayı olarak yarışmaya son katılan isim olan Patrick Ogunsoto'yu seçti. Böylelikle sırasıyla Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto bu hafta eleme adayları oldu.

survivor

Yunanistan'da yapılan sms oylaması sonuçlarına göre Spyros, Tony ve Patrick Ogunsoto arasından en az oyu alan isim, Survivor'on 26 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 34. bölümünde yarışmaya veda edecek.


'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!'Kırmızı periler diyarı'na hayran kalacaksınız!
Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda ettiÇukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti
İşte çok konuşulan dizilerin en iyi ve en kötü seks sahneleri!İşte çok konuşulan dizilerin en iyi ve en kötü seks sahneleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor Survivor 2019 ACUN ILICALI Survivor Türkiye - Yunanistan

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü sanatçı kapı kapı dolaşıp oy istedi!

Ünlü sanatçı kapı kapı dolaşıp oy istedi!

Böylesi görülmedi! Uçak yanlış ülkeye indi

Böylesi görülmedi! Uçak yanlış ülkeye indi

Okul önünde dehşet! Kız arkadaşını beklediği sırada...

Okul önünde dehşet! Kız arkadaşını beklediği sırada...

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Ünlü Youtuber 2. soruda elendi! Arkadaşı gülme krizine girdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Savaşçı'da Kılıç Timi hain tuzaktan nasıl kurtulacak?

Savaşçı'da Kılıç Timi hain tuzaktan nasıl kurtulacak?

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

Yasak Elma'da seyirciyi kızdıran yatak sahnesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çukur'da Çeto öldü mü? Erkan Avcı ayrıldı mı? İşte veda mesajı! Çukur 58. son bölüm final sahnesi izle!

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Televizyon dizilerinin en iyi ve en kötü seks sahneleri

İşte çok konuşulan dizilerin en iyi ve en kötü seks sahneleri!

Behzat Ç.'nin Harun'u Fatih Artman artık kadroda yok!

Efsane dizi dönüyor! Sevilen isim yeni kadroda yok!

Survivor'da eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mart Survivor son bölümde yaşananlar!

Survivor'da yeni isme büyük şok! Eleme adayları belli oldu

Bizim Hikaye'de Fikri ve kardeşi Zihni'nin büyük sırrı ortaya çıkıyor! Bizim Hikaye 63. yeni bölüm fragmanı izle!

Bizim Hikaye'de büyük sır ortaya çıkıyor!

Acun Ilıcalı: Exatlon dünya şampiyonası düşünüyoruz

Samimi sözler: Ne zaman anket görsem...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.