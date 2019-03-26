Survivor'da dev ödül için yarıştılar! Survivor 2019'da araba ödülünü kim kazandı?

Survivor Türkiye Yunanistan'da Acun Ilıcalı her hafta bir arabanın ödül olarak verileceğini açıklamıştı. Survivor'ın 33. bölümünde takımlar önce hamburger, kola ve patates kızartmasından oluşan yemek ödülü için karşı karşıya geldi.

YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da erzak ödülünü kaybeden Türk takımında açlıktan dolayı moraller bozulmuştu. Son bölümde iki takım hamburger, patates ve içecek için mücadele etti. Ödül oyununu 10-7'lik skorla kazanmayı başaran Türk takımı güzel bir ziyafet çekti.

ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor’ın son bölümünde araba ödülünü kazanmak için Emre ve Panagiotis birer takım oluşturdu. Siyah ve beyaz takım araba oyununda karşı karşıya geldi. Araba oyunu için Siyah ve Beyaz iki takım yapıldı. siyah ve beyaz takım araba oyununda karşı karşıya geldi. 9-9'a gelen mücadelede kazananı bayrak yarışı belirledi. Bayrak yarışında ise kazanan taraf beyaz takım oldu.

Karma olarak oynanan oyunu Beyaz takım kazandı. Emre’nin kaptanlığındaki Beyaz takım araba için ‘Siyah mı beyaz mı’ oyununa kaldı. Peki, Siyah mı beyaz mı oyununu kim kazanarak arabayı kazandı? 'Siyah mı Beyaz mı?' oyunu sonunda araba ödülünü bu hafta Sude kazandı.