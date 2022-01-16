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Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 16 Ocak Survivor'da hangi takım dokunulmaz oldu?

16.01.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022, 16 Ocak akşamında 2. bölümüyle TV8 ekranlarında yerini aldı. All Star yarışmacıları dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununda parkur oyunu oynandı ve takımlardan 2'şer kişi parkura çıktı.

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 16 Ocak Survivor'da hangi takım dokunulmaz oldu?

En güçlü ve popüler yarışmacıların yer aldığı Survivor 2022'de geçtiğimiz akşam dokunulmazlık ve ödül oyunu oynanmıştı. Koşulların oldukça zorlaştığı programda eleme adayı olarak seçilen kişi 4 günlük sürgün kampına gidiyor ve bu süreçte oyunlara dahi katılamıyor. Survivor'da 16 Ocak akşamında da dokunulmazlık oyunu oynandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star 2022'nin 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Dokunulmazlık oyununda erkek yarışmacılar erkeklerle, kadın yarışmacılar da kadınlarla yarıştı. Parkura iki takımdan da iki kadın yarışmacı çıktı. Etabın sonunda ise atışları hızla tamamlayan yarışmacı takımına bir puan getirdi. Gönüllüler takımındaki Yasin Obuz ve Yağmur Banda, günün en iyi performansını sergileyen yarışmacılardan oldu. Yasin ve Yağmur 3'te 3 yaptı.

Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı ise konseyde eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

15 OCAK SURVİVOR ÖZETİ

Survivor'un ilk bölümünde ödül oyunu oynandı. Ödül ise, baraka yapımı için gerekli olan malzemeler oldu. Gönüllüler ve Ünlüler takımındaki hırslı mücadelenin ardından kazanan Gönüllüler oldu. Ödül oyunundan sonra dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımı parkurda savaştı. Ancak oyunu kazanan takım yeniden Gönüllüler oldu ve Ünlüler takımı isim yazdı.

15 Ocak akşamında eleme adayı Ünlüler takımından Birsen oldu. Yeni kurallara göre Birsen, eleme adayı olduğu için 4 günlük sürgün kampına gitti. Birsen 4 gün boyunca orada yalnız kalacak ve oyunlara katılamayacak.

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TV8 survivor
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