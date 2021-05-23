Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu akşam kıyasıya Dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Eleme potasına girmeden çeyrek finale adını yazdırmak isteyen Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları parkurda her şeyini ortaya koydu. Gergin geçen Dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım belli oldu. Peki, Survivor bu haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor bu haftanın ilk Dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Oyun sonunda Berkay ile Poyraz karşı karşıya geldi. Berkay'ın kazandığı oyun sayesinde Kırmızı takım, 10-8 skorla dokunulmazlığın sahibi olarak rahat bir ada konseyi geçirdi.

SURVİVOR BU HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf olan Mavi takım yarışmacıları ada konseyinde kendi aralarınd yaptıkları oylamada elenmek üzere bir isim belirledi. Oylama sonucunda en fazla adı yazılan isim olan Poyraz ilk eleme adayı oldu.

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

Survivor 2021 Gönüllüler takımının başarılı oyuncusu Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 yılında doğmuştur. 1.80 boyunda olan Poyraz, aslen İzmirli ve Bodrum'da yaşıyor.