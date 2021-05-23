Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu?

Seo Editör-4 Seo Editör-4
23.05.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık mücadelesinin ardından kazanan takım ve bu haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Survivor Türkiye'nin bu akşamki bölümünde ilk Dokunulmazlık oyunu geride kaldı. Mavi takım ile Kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya rekabet ederken kaybeden taraf ada konseyinde elenmek üzere kendi aralarında yaptıkları oylamada bir isim belirledi. Peki, Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İlk eleme adayı kim oldu?

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu akşam kıyasıya Dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Eleme potasına girmeden çeyrek finale adını yazdırmak isteyen Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları parkurda her şeyini ortaya koydu. Gergin geçen Dokunulmazlık oyunu sonrası kaybeden takım belli oldu. Peki, Survivor bu haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, ayrıntılar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor bu haftanın ilk Dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Oyun sonunda Berkay ile Poyraz karşı karşıya geldi. Berkay'ın kazandığı oyun sayesinde Kırmızı takım, 10-8 skorla dokunulmazlığın sahibi olarak rahat bir ada konseyi geçirdi.

SURVİVOR BU HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf olan Mavi takım yarışmacıları ada konseyinde kendi aralarınd yaptıkları oylamada elenmek üzere bir isim belirledi. Oylama sonucunda en fazla adı yazılan isim olan Poyraz ilk eleme adayı oldu.

SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

Ekran Resmi 2021-05-23 01.04.32

Survivor 2021 Gönüllüler takımının başarılı oyuncusu Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 yılında doğmuştur. 1.80 boyunda olan Poyraz, aslen İzmirli ve Bodrum'da yaşıyor.

2009 yılında Robert Kolej’ini yatılı olarak kazanan Poyraz lise eğitiminin ardından 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. Yiğit Poyraz üniversite döneminde 1 yıl boyunca Sydney Uni’de değişim programı ile eğitim aldı.

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı yarışmacı aynı zamanda fitness ile ilgileniyor.

İsminin Yiğit olmasına rağmen Poyraz olarak hitap edilen yarışmacı, bunun nedenini arkadaşlarının kendisine soyadı ile seslenmesi ile açıklıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı!21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı!
Burnundaki tümörden dolayı hayatı boyunca kötü yorumlar aldıBurnundaki tümörden dolayı hayatı boyunca kötü yorumlar aldı
Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

GTA 6 için gözler 2023'e çevrildi

GTA 6 için gözler 2023'e çevrildi

Benjamin Button efsanesi gerçek oldu! Milyonda bir rastlanıyor

Benjamin Button efsanesi gerçek oldu! Milyonda bir rastlanıyor

21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı!

21 Mayıs reyting sonuçları açıklandı!

Türkiye versiyonun ilk karesi

Türkiye versiyonun ilk karesi

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Herkes aynı hatayı yapıyor! Banyoda bakteri yuvasına dönüşüyor

Herkes aynı hatayı yapıyor! Banyoda bakteri yuvasına dönüşüyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye versiyonun ilk karesi

Türkiye versiyonun ilk karesi

Saklanan rakamı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Saklanan rakamı ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Servet değerinde! Kedi mezar taşı ve sehpa olarak kullanıldı

Servet değerinde! Kedi mezar taşı ve sehpa olarak kullanıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.