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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 28 Şubat eleme adayları kimler oldu?

28.02.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yedek yarışmacıların Survivor'a dahil olmasıyla gelmiş geçmiş en güçlü yarışmacıların yarıştığı dünyanın en zorlu programında heyecan arttı. 28 Şubat akşamı yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığı hangi takımın aldığı ve eleme adayı olarak hangi yarışmacının isminin söylendiği araştırılıyor. Yarışmacılar parkurlarda, dokunulmazlığa yaklaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 28 Şubat eleme adayları kimler oldu?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. TV8'in en çok izlenen programı olan Survivor'da ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlığı takımına getirmek için kıran kırana mücadele etti. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 28 Şubat eleme adayları kimler oldu? İşte ayrıntılar...

28 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

28 Şubat akşamı yayınlanan Survivor 2022 All Star'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu. Böylece konseyde Gönüllüler takımı, eleme konseyi için takım arkadaşlarının ismini yazmak zorunda kalacak.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 28 Şubat eleme adayları kimler oldu?

Gönüllüler takımında dokunulmaz olan yarışmacılar Seda ile Anıl olurken Ünlüler takımında ise Nagihan ile Parviz oldu. Öte yandan birleşmeye kadar sürgün adasına gidilmeyeceği haberi yarışmacıları sevindirdi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Eleme adayları Gönüllüler takımında Evrim, Ünlüler takımında ise Aşkım olmuştu. Gözler son iki eleme adayına çevrilmişti. Son iki eleme adayı Yasin ile Gökhan oldu. Yasin takım arkadaşları tarafından yazılırken Gökhan'ın ismi, performans birincisi Seda tarafından verildi.

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TV8 survivor
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