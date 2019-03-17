Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu!

Survivor'da Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları kıyasıya bir mücadele verdi. Türkiye takımı dokunulmazlık oyununda istediği performansı sergileyemeyedi. Acun Ilıcalı her iki takıma yeni birer yarışmacı dahil olduğunu açıkladı. Türk takımına Emre Durak yeni yarışmacı oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu Yunanistan kazandı.

Yunanistan: 10 – Türkiye: 6

SURVİVOR'DA YENİ YARIŞMACILAR

Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesinde Acun Ilıcalı sürpriz bir açıklama yaparak her iki takıma da birer yeni yarışmacı dahil olduğunu açıkladı. Türkiye takımına dahil olan yarışmacı Emre Durak oldu. Yunanistan takımına ise eski futbolcu Agusto Ogunsoto dahil oldu.

Türkiye takımına katılan Emre Durak geçtiğimiz sene de Survivor’a sonradan dahil olmuş ancak kısa bir süre kalarak adaya veda etmişti. Acun Ilıcalı tarafından tekrar davet edilen Emre Durak bu kez adada kalıcı olmak istiyor.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat Ceylan: Arkadaşlar Survivor erzak oyununa hoş geldiniz. Yarışmacıların son zamanlarda en fazla ihtiyaç olabilecek ödül yarışmalarından birini izleyeceğiz. Oyun klasik bir Survivor parkuru.

Survivor ödül oyunu Türkiye takımı kazandı.

Türkiye: 10 – Yunanistan: 8

