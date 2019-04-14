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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2019 10:43 | Son Güncelleme

Survivor'un 2019'da son bölümde dokunulmaz oyununu kim kazandı? Siyah ve Beyaz takım dokunulmazlığı kazanmak adına kıyasıya mücadele etti. Mücadele sırasında ise Acun Ilıcalı Sabriye'nin seçilmemesine tepki gösterdi.

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor'un 2019 sezonundaki 46. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dokunulmazlık oyunu heyecanın olduğu bölümde, Siyah ve Beyaz takım dokunulmazlığı kazanmak adına kıyasıya mücadele etti.

Zorlu bir parkurda gerçekleşen bu haftanın birinci dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan takım gecenin sonunda belli oldu. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan fırtınası yaşanmaya devam ediyor. On üçüncü sezonuyla ekran önüne gelen Survivor'un 46. bölümünde heyecan ve gerilimin dozu oldukça yüksekti. Kritik gecede ayrıca bir de erzak oyunu heyecanı vardı. İşte, kıyasıya mücadelenin olduğu dokunulmazlık oyununu ile erzak oyunlarını kazanan takım...

ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan 46. bölümde erzak oyununda siyah ve beyaz takım 9-9 berabere kalınca bayrak yarışı yapıldı. Bayrak yarışında erzak oyunu kazanan takım 10'a 9 siyah takım oldu.

Öte yandan, erzak oyununda Okay ile karşı karşıya gelen Yusuf sayıyı aldıktan sonra sevinç hareketini yaptı. Seda Yusuf'un sevincine tepki gösterdi. İkili arasında gerilim yaşandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışma programı Survivor'da bu akşam Türk ve Yunan takımları haftanın birinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oldukça zorlu bir parkurda kıyasıya mücadeleye sahne olan oyununun sonunda dokunulmazlığı 10'a 5 siyah takım kazandı.

ACUN'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ!

Survivor Türkiye Yunanistan kırk altıncı bölümde oynanan dokunulmazlık oyununun ardından seremonide Acun Ilıcalı, siyah takımın ikinci seçmelerde Sabriye'yi neden seçmediklerini sordu.

Aldığı yanıtın ardından beyaz takımla konuşan Acun Ilıcalı, beyaz takımın hatalı olduğunu söyledi...

Survivor Türkiye Yunanistan'ın 46. bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunundan sonra Acun Ilıcalı, seremonide siyah ve beyaz takıma oyuncu seçmeleriyle ilgili birkaç soru sordu ve beyaz takımı hatalı bulduğunu belirtti.

Acun Ilıcalı "Tasvip etmiyorum. Beyaz takımın bunu düşünmesi lazım. İkna oluyor atlıyor onu ikna etmeniz lazım. Burası Survivor..." diyerek tepkisini gösterdi.

Ilıcalı Hikmet'in durumu anlatmaya çalışmasına ise "Ben sizin stratejinizden hiçbir şey anlamadım. Hikmetcim bana olayı anlatma, ben anlayabiliyorum. Tutarsız çıkıyorsunuz sen bana olayı anlatıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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