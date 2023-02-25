Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? Survivor'da kıran kırana mücadele!

Survivor'da yarışmacıların deprem haberini aldığı görüntüler çok konuşulmuştu. Yeni bölümlerinin yayınlanmaya başlamasıyla izleyiciler yarışmayı ilgiyle izlemeye devam ediyorlar. Kullanıcılar, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı merak ediyor. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, kimler eleme adayı oldu? İşte cevaplar...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Şu an devam eden yayında, dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı ünlüler takımına karşı 1-0 önde durumda.

SENEM'DEN ASENA'YA ÖVGÜ

Dokunulmazlık oyununda önde olan gönüllüler takımında morallerin yerinde olduğu görüldü. Senem'in sayı alan Asene'ya olan motivasyon konuşması izleyicilerin dikkatini çekti.

Takım arkadaşını destekleyen Senem, izleyicilerden tam not aldı.

SURVIVOR'DA KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'da eleme adayları henüz belli olmadı. Yarışma sonucunda hangi takımın dokunulmazlık oyununu kazandığını, kimlerin eleme adayı olduğunu haberimizden takip edebilirsiniz.





